Beşiktaş Alberto Fernandez için devrede

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Siyah beyazlı yönetim, Guti'nin önerdiği Real Madrid B takımından 19 yaşındaki Alberto Fernandez için yeniden devrede.
1 Mart 2019 Cuma 07:47
Güncelleme: 01.03.2019 07:47
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Siyah-beyazlılar yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı Guti, Real Madrid B takımını çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi Alberto Fernandez'in sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini yönetime bir kez daha iletti.
Sağkanatta göre yapan 19 yaşındaki oyuncunun çok yetenekli olduğunu, Real Madrid A takımına alınmayacaksa, sözleşme imzalamayı tavsiye etti.
İspanyol çalıştırıcı, Madrid'in B takımında iyi işler yaptığını sözleşme imzalanmaması durumunda La Liga'dan pek çok takımın kendisini isteyeceğini ama Beşiktaş'a gelmesi konusunda ikna edeceğini yöneticilerle paylaştı.
DJEDJE SÜRPRİZİ
Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarına erken başladı. Menajerlerden gelen önerilerin dışında scout ekibinin raporunu da dikkate alan siyah-beyazlıların listesine Ankaragücü'nden Djedje'nin de dahil edildiği öğrenildi.