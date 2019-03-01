Beşiktaş Alberto Fernandez için devrede - Fotomaç
01 Mart 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş Alberto Fernandez için devrede

Beşiktaş Alberto Fernandez için devrede

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Siyah beyazlı yönetim, Guti'nin önerdiği Real Madrid B takımından 19 yaşındaki Alberto Fernandez için yeniden devrede.

1 Mart 2019 Cuma 07:47 Güncelleme: 01.03.2019 07:47
Beşiktaş Alberto Fernandez için devrede

Siyah-beyazlılar yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

FİKRET ORMAN'DAN ŞENOL GÜNEŞ VE YILDIRIM DEMİRÖREN YORUMU | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş Alberto Fernandez için devrede

Teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı Guti, Real Madrid B takımını çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi Alberto Fernandez'in sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini yönetime bir kez daha iletti.

Beşiktaş Alberto Fernandez için devrede

Sağkanatta göre yapan 19 yaşındaki oyuncunun çok yetenekli olduğunu, Real Madrid A takımına alınmayacaksa, sözleşme imzalamayı tavsiye etti.

Beşiktaş Alberto Fernandez için devrede

İspanyol çalıştırıcı, Madrid'in B takımında iyi işler yaptığını sözleşme imzalanmaması durumunda La Liga'dan pek çok takımın kendisini isteyeceğini ama Beşiktaş'a gelmesi konusunda ikna edeceğini yöneticilerle paylaştı.

Beşiktaş Alberto Fernandez için devrede

DJEDJE SÜRPRİZİ

Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarına erken başladı. Menajerlerden gelen önerilerin dışında scout ekibinin raporunu da dikkate alan siyah-beyazlıların listesine Ankaragücü'nden Djedje'nin de dahil edildiği öğrenildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN