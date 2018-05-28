Fikret Orman: "Bizde kral olur"

GİDENLERİ ÖRNEK VERDİ

Liverpool'da istediği şansı bir türlü yakalayamayan Belçikalı futbolcu için "Origi bize gelirse büyük bir yıldız olur" diyerek söze başlayan başkanın oyuncuyu kiralamak istediklerini ileterek, son dönemde Mario Gomez'i Alman Milli Takımı'na, Cenk Tosun'u Everton'a, Talisca'yı ise önemli bir takıma gönderdiklerinin üzerinde durup "Origi de bizde yıldızını parlatabilir. Beşiktaş'a gelen isimler değer kazanıyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yokuz ama Avrupa Ligi'nin favorileri arasındayız" dediği bildirildi.



