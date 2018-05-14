Fikret Orman: Beşiktaş'ı kim satıyor?
TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve diğer yöneticilerin ihracı yönündeki talebi değerlendiren Orman, "Yıldırım Demirören, seçimle geldi. Herkes iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışmıştır ancak kongre üyelerinin oyuyla gelmiştir. Kişiler hata yapabilir. Oylarla gelmiş bir başkan, ikinci başkan, basın sözcünüz, bunların hepsi camiamızın insanı. Tarih zaten onları değerlendirecektir" dedi.
SİZİN DÜŞMANINIZ DEĞİLİM
Beşiktaş'ın en iyi şekilde temsil edilmesi için çalıştıklarını belirten başkan, "Ben sizin düşmanınız değilim. Kimseye kötülük yapmadım. Hepimiz sizin için çalışıyoruz" dedi. Orman, kulübün satılacağı yönündeki eleştirilere de yanıt verip "Beşiktaş'ı kim satıyor? Arap sermayesi geliyor, kim konuşmuş? Beşiktaş'ı sattırmayız. Popülizm için konuşacaksak bu laflar çok güzel. İcraata geldiğimizde kime ne yararı var" ifadelerini kullandı.
HOCAMIZ TAKILMASIN DİYE!
Türkiye Kupası'nda F.Bahçe maçına çıkmama yönünde gerçekleştirilen istişare toplantısının G.Saray derbisinden önce yapılması yönündeki eleştirilere yanıt veren Orman, "Hocamız dünyanın en iyi insanıdır, namuslu bir adamdır. Bir konuya takıldımı, gidiyor. O takılmasın diye yaptığımız şeydir. Hem kurumumuza zarar verecekti hem de biz maça daha konsantre olacaktık" ifadelerini kullandı.
BORÇ ÖDEMEYE GELMEDİK
Mali sıkıntıların Türk kulüplerinin sorunu olduğunu vurgulayan Orman, şunları kaydetti: "Bu finansman modeli değil, daralma modeli. Kulüplerin hepsini daraltmak lazım. Bir takım transfer yaptığı zaman siz de oyuncu almak, şampiyonluğa ulaşmak istiyorsunuz. Borcu ödemek için gelmedik. O borcu biz yapmadık. Biz de iyi günler yaşamak istiyoruz. Bizi eleştirebilecekleri tek nokta bu olduğu için bununla geliyorlar. Ama bir çözümle gelmiyorlar."
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