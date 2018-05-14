Fikret Orman: Beşiktaş'ı kim satıyor?

BORÇ ÖDEMEYE GELMEDİK

Mali sıkıntıların Türk kulüplerinin sorunu olduğunu vurgulayan Orman, şunları kaydetti: "Bu finansman modeli değil, daralma modeli. Kulüplerin hepsini daraltmak lazım. Bir takım transfer yaptığı zaman siz de oyuncu almak, şampiyonluğa ulaşmak istiyorsunuz. Borcu ödemek için gelmedik. O borcu biz yapmadık. Biz de iyi günler yaşamak istiyoruz. Bizi eleştirebilecekleri tek nokta bu olduğu için bununla geliyorlar. Ama bir çözümle gelmiyorlar."