Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Avcı'dan flaş toplantı! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
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Haberler Galeri Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Avcı'dan flaş toplantı!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Avcı'dan flaş toplantı!

Türkiye'de nefesler tutuldu... Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak... Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, Fenerabahçe'yi yenmenin planlarını büyük bir titizlikle yaparken, Kadıköy'de alınacak galibiyetin şifresini de verdi... İşte Beşiktaş'ın özel Kadıköy planı!
22 Aralık 2019 Pazar 15:49 Güncelleme: 22.12.2019 16:00
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Avcı'dan flaş toplantı! Şifreyi verdi...

Süper Lig'in 16. haftasında zirve yarışı adına kritik bir derbi oynanacak...

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Avcı'dan flaş toplantı! Şifreyi verdi...

Beşiktaş, zirveye bir adım daha yaklaşmak adına Kadıköy'de galibiyet arayacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Avcı'dan flaş toplantı! Şifreyi verdi...

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, dev derbi öncesinde takımla beraber buluşmuş, oyuncularına bu maçın önemini anlatmıştı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Avcı'dan flaş toplantı! Şifreyi verdi...

Çebi, Futbol A Takım oyuncuları ile beraber yaptığı toplantıda teknik direktör Abdullah Avcı'ya güvendiğini de belirtmişti.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Avcı'dan flaş toplantı! Şifreyi verdi...

Siyah-beyazlı teknik adam ise futbolcularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda dev maçta sakin kalmayı başaramayan tarafın kaybedeceğine dikkat çekti.

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