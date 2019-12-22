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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Avcı'dan flaş toplantı!
Türkiye'de nefesler tutuldu... Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak... Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, Fenerabahçe'yi yenmenin planlarını büyük bir titizlikle yaparken, Kadıköy'de alınacak galibiyetin şifresini de verdi... İşte Beşiktaş'ın özel Kadıköy planı!
22 Aralık 2019 Pazar 15:49
Güncelleme: 22.12.2019 16:00
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Süper Lig'in 16. haftasında zirve yarışı adına kritik bir derbi oynanacak...
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Beşiktaş, zirveye bir adım daha yaklaşmak adına Kadıköy'de galibiyet arayacak.
Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, dev derbi öncesinde takımla beraber buluşmuş, oyuncularına bu maçın önemini anlatmıştı.
Çebi, Futbol A Takım oyuncuları ile beraber yaptığı toplantıda teknik direktör Abdullah Avcı'ya güvendiğini de belirtmişti.
Siyah-beyazlı teknik adam ise futbolcularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda dev maçta sakin kalmayı başaramayan tarafın kaybedeceğine dikkat çekti.