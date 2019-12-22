Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Avcı'dan flaş toplantı!

Türkiye'de nefesler tutuldu... Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak... Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, Fenerabahçe'yi yenmenin planlarını büyük bir titizlikle yaparken, Kadıköy'de alınacak galibiyetin şifresini de verdi... İşte Beşiktaş'ın özel Kadıköy planı!

22 Aralık 2019 Pazar 15:49 Güncelleme: 22.12.2019 16:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





