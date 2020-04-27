Burak Yılmaz Çin'i karıştırdı! 'Köpek en normali!' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Burak Yılmaz Çin'i karıştırdı! "Köpek en normali!"

Burak Yılmaz Çin'i karıştırdı! "Köpek en normali!"

Daha önce Süper Lig'in 4 dev ekibinde de forma giymiş isimlerinden olan tecrübeli oyuncu Burak Yılmaz, 2015/16 sezonunda Çin'in BJ Sinobo Guoan takımına transfer olmuştu. Burada bir sezon top koşturan milli futbolcu, sonrasında Trabzonspor'a transfer olarak ülkesine geri dönmüştü. 34 yaşındaki oyuncu, Çin'de forma giydiği dönem için yaptığı açıklamalarla Çin'de gündeme oturdu. İşte detaylar...

27 Nisan 2020 Pazartesi 11:39 Güncelleme: 27.04.2020 11:39
Burak Yılmaz Çin'i karıştırdı! Köpek en normali!

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen corona virüsü salgını insanları evlerine hapsetti. Yaşam şartlarını ve ekonomiyi vuran COVID-19 milyonlarca insanı enfekte ederken, yüz binlercesinin ise ölümüne neden oldu.

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Burak Yılmaz Çin'i karıştırdı! Köpek en normali!

Corona virüsünün Çin'de yenilen başta yarasa olmak üzere çeşitli hayvanlardan dolayı ortaya çıktığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Bu iddialar hakkında değerlendirmede bulunan isimlerden biri de Burak Yılmaz olmuştu.

Burak Yılmaz Çin'i karıştırdı! Köpek en normali!

Beşiktaş'ın deneyimli yıldızı, geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı: "Çin'de neler yeniyor neler. Çok enteresan şeyler yeniyor. Ben bir gün çok merak ettiğim için onların pazarına gitmiş, pazarda gördüklerimden sonra gerçekten şok olmuştum."

Burak Yılmaz Çin'i karıştırdı! Köpek en normali!

"Oradan öyle hastalıkların çıkması çok normal. Orada yaşamış bir insan olarak Çin'den daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum. Çünkü ne yediğinin sınırı yok."

Burak Yılmaz Çin'i karıştırdı! Köpek en normali!

"Hatta onların restoranları var. Köpek restoranı gibi şeyler var. Köpek onların yediklerinin yanında iyi bir şey olarak kalıyor. Ama onlar da öyle görmüş, öyle yaşıyorlar, kültürleri bu."

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