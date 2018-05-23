Bu isimler sezon sonu ayrılıyor!

2017 - 2018 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluğuyla noktalanırken Fenerbahçe ise Galalatasaray'ın ardından ikinci sırayı aldı. 2 sene üst üste şampiyon olan Beşiktaş ise bu sezon ancak dördüncü sırada kendine yer bulabildi. Bu üç takımın da kadrosundan göndermek istediği bir hayli yıldız var. İşte o isimler...