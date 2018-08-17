Beşiktaştan Real Madridli Casilla’ya kanca - Galeri - Fotomaç
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Beşiktaş'tan Real Madrid'li Casilla’ya kanca

    17 Ağustos 2018 Cuma, 01:08:45 Güncelleme: 01:09:38
    Beşiktaş'tan Real Madrid'li Casilla’ya kanca
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    • 8
    Beşiktaştan Real Madridli Casilla’ya kanca

    Yeni sezonda Finansal Fair Play çerçevesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan Kiko Casilla bombası geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş'tan Real Madrid'li Casilla’ya kanca
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    • 8
    Beşiktaştan Real Madridli Casilla’ya kanca

    Siyah Beyazlılar, Real Madrid'de Thibaut Courtois ve Keylor Navas'tan sonra üçüncü kaleci konumunda bulunan Casilla için İspanyol deviyle görüşmelere başladı.

    Beşiktaş'tan Real Madrid'li Casilla’ya kanca
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    • 8
    Beşiktaştan Real Madridli Casilla’ya kanca

    Real Madrid altyapısından yetişen Casilla, takımdan ayrıldıktan sonra Espanyol'dan 6 milyon euro'ya transfer edilmişti.

    Beşiktaş'tan Real Madrid'li Casilla’ya kanca
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    • 8
    Beşiktaştan Real Madridli Casilla’ya kanca

    Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 17 resmi karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki Casilla, 7 mücadelede kalesini gole kapatırken toplam 18 gol yedi.

    Beşiktaş'tan Real Madrid'li Casilla’ya kanca
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    • 8
    Beşiktaştan Real Madridli Casilla’ya kanca

    Bu arada Başkan Fikret Orman, Kulüpler Birliği toplantısının ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

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