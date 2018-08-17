Beşiktaştan Real Madridli Casilla’ya kanca - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'tan Real Madrid'li Casilla’ya kanca
17 Ağustos 2018 Cuma, 01:08:45
Güncelleme: 01:09:38
Beşiktaş'tan Real Madrid'li Casilla’ya kanca
Yeni sezonda Finansal Fair Play çerçevesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan Kiko Casilla bombası geldi.
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Beşiktaş'tan Real Madrid'li Casilla’ya kanca
Siyah Beyazlılar, Real Madrid'de Thibaut Courtois ve Keylor Navas'tan sonra üçüncü kaleci konumunda bulunan Casilla için İspanyol deviyle görüşmelere başladı.
Beşiktaş'tan Real Madrid'li Casilla’ya kanca
Real Madrid altyapısından yetişen Casilla, takımdan ayrıldıktan sonra Espanyol'dan 6 milyon euro'ya transfer edilmişti.
Beşiktaş'tan Real Madrid'li Casilla’ya kanca
Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 17 resmi karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki Casilla, 7 mücadelede kalesini gole kapatırken toplam 18 gol yedi.
Beşiktaş'tan Real Madrid'li Casilla’ya kanca
Bu arada Başkan Fikret Orman, Kulüpler Birliği toplantısının ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.