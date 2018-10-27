Beşiktaş'tan Liverpool'a bomba takas teklifi: "Karius'u al Origi'yi ver!"
Alman file bekçisinden memnun kalmayan siyah-beyazlılar Liverpool'un ikinci (B) takımına gönderdiği Origi'nin peşinde... Karius'u kiralayan Kara Kartal, genç kaleciyi geri vererek; aynı şartlarda (kiralama+satın alma) Belçikalı forveti almak istiyor.
27 Ekim 2018 Cumartesi, 23:16:28
Güncelleme: 23:18:10
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Beşiktaş yönetimi ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için harekete geçti.
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Siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında santrfor transferi geliyor.
Negredo'nun da gitmesinin ardından gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Kara Kartallar, forvet bölgesini güçlendirmek için düğmeye bastı.
Orman yönetiminin, bu konuda ilk olarak Liverpool'da gözden düşen ve B takımına gönderilen Divock Origi'nin işini bitirmek için hazırlıklara başladığı öğrenildi.
Öyle ki Beşiktaş yönetimi, Ocak ayında İngiliz ekibine müthiş bir takas teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.