Beşiktaştan Liverpoola bomba takas teklifi: Kariusu al Origiyi ver! - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Beşiktaş'tan Liverpool'a bomba takas teklifi: "Karius'u al Origi'yi ver!"

    Alman file bekçisinden memnun kalmayan siyah-beyazlılar Liverpool'un ikinci (B) takımına gönderdiği Origi'nin peşinde... Karius'u kiralayan Kara Kartal, genç kaleciyi geri vererek; aynı şartlarda (kiralama+satın alma) Belçikalı forveti almak istiyor.
    27 Ekim 2018 Cumartesi, 23:16:28 Güncelleme: 23:18:10
    Beşiktaştan Liverpoola bomba takas teklifi: Kariusu al Origiyi ver!

    Beşiktaş yönetimi ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için harekete geçti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaştan Liverpoola bomba takas teklifi: Kariusu al Origiyi ver!

    Siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında santrfor transferi geliyor.

    Beşiktaştan Liverpoola bomba takas teklifi: Kariusu al Origiyi ver!

    Negredo'nun da gitmesinin ardından gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Kara Kartallar, forvet bölgesini güçlendirmek için düğmeye bastı.

    Beşiktaştan Liverpoola bomba takas teklifi: Kariusu al Origiyi ver!

    Orman yönetiminin, bu konuda ilk olarak Liverpool'da gözden düşen ve B takımına gönderilen Divock Origi'nin işini bitirmek için hazırlıklara başladığı öğrenildi.

    Beşiktaştan Liverpoola bomba takas teklifi: Kariusu al Origiyi ver!

    Öyle ki Beşiktaş yönetimi, Ocak ayında İngiliz ekibine müthiş bir takas teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

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