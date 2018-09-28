Beşiktaştan giden pişman oluyor! Fabri... - Galeri - Fotomaç
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Beşiktaş'tan giden pişman oluyor! Fabri...

    Siyah-beyazlılara gelip performansında sıçrama yapan futbolcular, transfer oldukları kulüplerde ise aradığını bulamadı.
    28 Eylül 2018 Cuma, 09:02:37 Güncelleme: 09:07:43
    Beşiktaş'tan giden pişman oluyor! Fabri...
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    • 11
    Beşiktaştan giden pişman oluyor! Fabri...


    Fikret Orman'ın başkanlığı sürecinde rekor oyuncu satışına imza atan Beşiktaş, sadece son 3 sezonda kasasına tam 79 milyon 860 bin Euro koydu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş'tan giden pişman oluyor! Fabri...
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    • 11
    Beşiktaştan giden pişman oluyor! Fabri...

    Siyah-beyazlılara gelip performansında sıçrama yapan futbolcular, transfer oldukları kulüplerde ise aradığını bulamadı.

    Beşiktaş'tan giden pişman oluyor! Fabri...
    • 3
    • 11
    Beşiktaştan giden pişman oluyor! Fabri...

    Bu listeye son olarak Fabri de eklendi. Premier Lig'de ilk 2 maçta tam 5 gol kalesinde gören İspanyol eldiven daha sonra formayı Sergio Rico'ya kaptırdı.

    Fabri
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    Fabri

    İşte Beşiktaş'ta zirveye çıkıp ayrıldıktan maziyi mumla arayan isimler.

    Beşiktaş'tan giden pişman oluyor! Fabri...
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    Beşiktaştan giden pişman oluyor! Fabri...

    Demba Ba
    Siyah-beyazlıların adına şarkılar bestelediği Senegalli golcü de Beşiktaş'tan sonra dikiş tutturamadı. Çin'de yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle performansı gerileyen Ba, Göztepe'de de aradığını bulamadı.

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