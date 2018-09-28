Beşiktaştan giden pişman oluyor! Fabri... - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'tan giden pişman oluyor! Fabri...
Siyah-beyazlılara gelip performansında sıçrama yapan futbolcular, transfer oldukları kulüplerde ise aradığını bulamadı.
28 Eylül 2018 Cuma, 09:02:37
Güncelleme: 09:07:43
Beşiktaş'tan giden pişman oluyor! Fabri...
Fikret Orman'ın başkanlığı sürecinde rekor oyuncu satışına imza atan Beşiktaş, sadece son 3 sezonda kasasına tam 79 milyon 860 bin Euro koydu.
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Beşiktaş'tan giden pişman oluyor! Fabri...
Siyah-beyazlılara gelip performansında sıçrama yapan futbolcular, transfer oldukları kulüplerde ise aradığını bulamadı.
Beşiktaş'tan giden pişman oluyor! Fabri...
Bu listeye son olarak Fabri de eklendi. Premier Lig'de ilk 2 maçta tam 5 gol kalesinde gören İspanyol eldiven daha sonra formayı Sergio Rico'ya kaptırdı.
İşte Beşiktaş'ta zirveye çıkıp ayrıldıktan maziyi mumla arayan isimler.
Beşiktaş'tan giden pişman oluyor! Fabri...
Demba Ba
Siyah-beyazlıların adına şarkılar bestelediği Senegalli golcü de Beşiktaş'tan sonra dikiş tutturamadı. Çin'de yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle performansı gerileyen Ba, Göztepe'de de aradığını bulamadı. BİZE ULAŞIN