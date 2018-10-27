Beşiktaşta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldızlar! - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldızlar!

    Beşiktaş'ta birçok oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
    27 Ekim 2018 Cumartesi, 17:26:24 Güncelleme: 17:26:30
    Beşiktaşta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldızlar!

    Beşiktaş'ta birçok oyuncunun sezonu sonunda sözleşmesi sona eriyor.

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    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaşta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldızlar!

    Bu oyunculardan bazılarıyla yeniden sözleşme imzalanması planlanırken, diğerleriyle de yollar kesin olarak ayrılacak.

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    Beşiktaşta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldızlar!

    İşte sözleşmesi bitecek olan o yıldızlar:

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    Beşiktaşta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldızlar!

    Tolga Zengin

    Beşiktaşta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldızlar!

    Pepe

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