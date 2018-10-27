Beşiktaşta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldızlar! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldızlar!
Beşiktaş'ta birçok oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
27 Ekim 2018 Cumartesi, 17:26:24
Güncelleme: 17:26:30
Beşiktaş'ta birçok oyuncunun sezonu sonunda sözleşmesi sona eriyor.
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GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu oyunculardan bazılarıyla yeniden sözleşme imzalanması planlanırken, diğerleriyle de yollar kesin olarak ayrılacak.
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İşte sözleşmesi bitecek olan o yıldızlar:
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