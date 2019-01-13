Beşiktaşta Ryan Babel Fulham ile anlaştı! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta Ryan Babel Fulham ile anlaştı!
Beşiktaş'ın Hollandalı sol kanat oyuncusu Ryan Babel'in, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'la anlaştığı kaydedildi.
13 Ocak 2019 Pazar, 00:00:55
Güncelleme: 00:06:28
Beşiktaş'ın Hollandalı sol kanat oyuncusu Ryan Babel'in, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'la anlaştığı kaydedildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fulham'ın, transfer için Beşiktaş'a 1,5-1,8 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı. Transferin salı günü açıklanması bekleniyor.
ŞENOL GÜNEŞ'İN BABEL SÖZLERİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında Babel'in kısa süre içinde son kararını vermesi gerektiğini söylemişti.
Güneş yaptığı açıklamada, "Babel bizim için önemli. Kendisiyle 2 kez konuştum. "Gideceksen gidebilirsin, buradaysan buradasın." dedim.
Adriano da aynı. "Gideceksen gideceksin, kalıyorsan çalışacaksın." dedim. Sonuçta oynasan da oynamasan da paranı alıyorsun." ifadelerini kullanmıştı.