Beşiktaşta Ryan Babel Fulham ile anlaştı! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta Ryan Babel Fulham ile anlaştı!

Beşiktaş'ın Hollandalı sol kanat oyuncusu Ryan Babel'in, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'la anlaştığı kaydedildi.

13 Ocak 2019 Pazar, 00:00:55 Güncelleme: 00:06:28
Beşiktaşta Ryan Babel Fulham ile anlaştı!

Beşiktaş'ın Hollandalı sol kanat oyuncusu Ryan Babel'in, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'la anlaştığı kaydedildi.

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Beşiktaşta Ryan Babel Fulham ile anlaştı!

Fulham'ın, transfer için Beşiktaş'a 1,5-1,8 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı. Transferin salı günü açıklanması bekleniyor.

Beşiktaşta Ryan Babel Fulham ile anlaştı!

ŞENOL GÜNEŞ'İN BABEL SÖZLERİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında Babel'in kısa süre içinde son kararını vermesi gerektiğini söylemişti.

Beşiktaşta Ryan Babel Fulham ile anlaştı!

Güneş yaptığı açıklamada, "Babel bizim için önemli. Kendisiyle 2 kez konuştum. "Gideceksen gidebilirsin, buradaysan buradasın." dedim.

Beşiktaşta Ryan Babel Fulham ile anlaştı!

Adriano da aynı. "Gideceksen gideceksin, kalıyorsan çalışacaksın." dedim. Sonuçta oynasan da oynamasan da paranı alıyorsun." ifadelerini kullanmıştı.

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