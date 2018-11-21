Beşiktaşta Messi vakası: Kartal Kayra - Galeri - Fotomaç
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Beşiktaş'ta 'Messi' vakası: Kartal Kayra

    Türk futbolunun genç yıldız adayına dünyaca ünlü futbolcu Messi'de olduğu gibi hormon tedavisi uygulandığı ortaya çıktı.
    21 Kasım 2018 Çarşamba, 18:48:25 Güncelleme: 18:51:21
    Beşiktaşta Messi vakası: Kartal Kayra

    12 yaşında Beşiktaş'ın alt yapısına getirilen ve dört yıldır siyah-beyazlı kulüpte bulunan Kartal Kayra Yılmaz'da büyüme sorunu yaşanıyordu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaşta Messi vakası: Kartal Kayra

    Büyüme hormonu bozukluğu nedeniyle, Barcelona'nın Messi'ye yaptırdığı tedaviyi Kartal'a uygulayan ve bugünlere getiren Beşiktaş Yönetimi, bu oyuncunun gösterdiği gelişimden çok umutlu.

    Beşiktaşta Messi vakası: Kartal Kayra

    18 yaşında olmasına rağmen U21 takımında yaşça büyük oyuncularla birlikte oynayan Kartal Kayra'yı bir an önce Türk futboluna kazandırmak isteyen siyah-beyazlılar, hem uygulanan tedavinin hem de taktiksel gelişimin verdiği başarılı sonuçlardan bir hayli memnun.

    Beşiktaşta Messi vakası: Kartal Kayra

    Milliyet'in haberine göre fiziki gelişimi çok iyi giden fakat üst yapı için henüz yeterli seviyeye ulaşmayan Kartal Kayra Yılmaz'ı bir süre daha alt yapıda tutacak olan yönetim, fiziki gelişimini tamamlar tamamlamaz genç yeteneği üst yapıya alacak.

    Beşiktaşta Messi vakası: Kartal Kayra

    Bu oyuncu dışında diğer yetenekleri de mercek altına alan Beşiktaş Yönetimi, artık yıldız transferler yerine, kendi akademisinden futbolcu yetiştirecek.

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