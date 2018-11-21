Beşiktaşta Messi vakası: Kartal Kayra

Milliyet'in haberine göre fiziki gelişimi çok iyi giden fakat üst yapı için henüz yeterli seviyeye ulaşmayan Kartal Kayra Yılmaz'ı bir süre daha alt yapıda tutacak olan yönetim, fiziki gelişimini tamamlar tamamlamaz genç yeteneği üst yapıya alacak.