Beşiktaşta kim nasıl oynadı! - Galeri - Fotomaç
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    Beşiktaş'ta kim nasıl oynadı!

    Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0'lık sonuç ile mağlup ettiği karşılaşmada, siyah beyazlı oyuncular nasıl bir performans ortaya koydu sizin için değerlendirdik.
    30 Eylül 2018 Pazar, 10:18:30 Güncelleme: 10:31:02
    Beşiktaş'ta kim nasıl oynadı!
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    Beşiktaşta kim nasıl oynadı!

    LORIS KARIUS - 7.6/10 | Alman file bekçisi, oldukça sağlam bir performans ortaya koydu. Yaptığı 3 kurtarış ile dikkat çekti.

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    Beşiktaş'ta kim nasıl oynadı!
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    Beşiktaşta kim nasıl oynadı!

    GÖKHAN GÖNÜL - 8.0/10 | Tecrübeli sağ bek, sahanın en iyilerinden biriydi. Bir şutu direkten döndü.

    Beşiktaş'ta kim nasıl oynadı!
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    Beşiktaşta kim nasıl oynadı!

    PEPE - 7.0/10 | Portekizli yıldız, sağlam bir performans gösterdi.

    Beşiktaş'ta kim nasıl oynadı!
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    Beşiktaşta kim nasıl oynadı!

    DOMAGOJ VIDA - 7.7/10 | Vida, oldukça iyi bir performans gösterdi. %91'lik pas isabeti ile ön plana çıktı.

    Beşiktaş'ta kim nasıl oynadı!
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    Beşiktaşta kim nasıl oynadı!

    GARY MEDEL - 7.6/10 | Cezası bittikten sonra ilk on birdeki yerine geri dönen Medel, yine sahanın en iyilerindendi.

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