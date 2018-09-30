Beşiktaşta kim nasıl oynadı! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta kim nasıl oynadı!
Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0'lık sonuç ile mağlup ettiği karşılaşmada, siyah beyazlı oyuncular nasıl bir performans ortaya koydu sizin için değerlendirdik.
30 Eylül 2018 Pazar, 10:18:30
Güncelleme: 10:31:02
Beşiktaş'ta kim nasıl oynadı!
LORIS KARIUS - 7.6/10 | Alman file bekçisi, oldukça sağlam bir performans ortaya koydu. Yaptığı 3 kurtarış ile dikkat çekti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta kim nasıl oynadı!
GÖKHAN GÖNÜL - 8.0/10 | Tecrübeli sağ bek, sahanın en iyilerinden biriydi. Bir şutu direkten döndü.
Beşiktaş'ta kim nasıl oynadı!
PEPE - 7.0/10 | Portekizli yıldız, sağlam bir performans gösterdi.
Beşiktaş'ta kim nasıl oynadı!
DOMAGOJ VIDA - 7.7/10 | Vida, oldukça iyi bir performans gösterdi. %91'lik pas isabeti ile ön plana çıktı.
Beşiktaş'ta kim nasıl oynadı!
GARY MEDEL - 7.6/10 | Cezası bittikten sonra ilk on birdeki yerine geri dönen Medel, yine sahanın en iyilerindendi.