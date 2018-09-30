Beşiktaşta kim nasıl oynadı!

Beşiktaş'ta kim nasıl oynadı!

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0'lık sonuç ile mağlup ettiği karşılaşmada, siyah beyazlı oyuncular nasıl bir performans ortaya koydu sizin için değerlendirdik.

30 Eylül 2018 Pazar, 10:18:30 Güncelleme: 10:31:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





