Beşiktaşta ‘Javier Hernandez bitiyor’ iddiası - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta ‘Javier Hernandez bitiyor’ iddiası
Ocak ayında hücum hattını yıldız bir golcüyle güçlendirmek için düğmeye basan Beşiktaş, Chicharito için West Ham'la görüşmelere başladığı iddia edildi.
19 Kasım 2018 Pazartesi, 00:59:29
Güncelleme: 07:49:15
Beşiktaş'ın bir süredir West Ham'ın golcüsü Javier Hernandez ile ilgilendiği iddia ediliyordu.
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Siyah-beyazlıların bu transferde önemli mesafe kat ettiği ve kulübünde istenmeyen 30 yaşındaki Meksikalı forvet için İngiliz ekibinden olumlu yanıt aldığı ileri sürüldü.
Beşiktaş'ın, kulübüyle 2020 yılına kadar kontratı bulunan tecrübeli futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunduğu kaydedildi.
Öte yandan Beşiktaş'ın, oyuncuyla ilgilendiği haberleri İngiliz basınında da yazılmaya başladı.
Chicharito, geçen yıl Bayer Leverkusen'den 18 milyon euro'ya West Ham'a gitmişti.