Beşiktaşta ‘Javier Hernandez bitiyor’ iddiası - Galeri - Fotomaç
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Beşiktaş'ta ‘Javier Hernandez bitiyor’ iddiası

    Ocak ayında hücum hattını yıldız bir golcüyle güçlendirmek için düğmeye basan Beşiktaş, Chicharito için West Ham'la görüşmelere başladığı iddia edildi.
    19 Kasım 2018 Pazartesi, 00:59:29 Güncelleme: 07:49:15
    Beşiktaşta ‘Javier Hernandez bitiyor’ iddiası

    Beşiktaş'ın bir süredir West Ham'ın golcüsü Javier Hernandez ile ilgilendiği iddia ediliyordu.

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    Beşiktaşta ‘Javier Hernandez bitiyor’ iddiası

    Siyah-beyazlıların bu transferde önemli mesafe kat ettiği ve kulübünde istenmeyen 30 yaşındaki Meksikalı forvet için İngiliz ekibinden olumlu yanıt aldığı ileri sürüldü.

    Beşiktaşta ‘Javier Hernandez bitiyor’ iddiası

    Beşiktaş'ın, kulübüyle 2020 yılına kadar kontratı bulunan tecrübeli futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunduğu kaydedildi.

    Beşiktaşta ‘Javier Hernandez bitiyor’ iddiası

    Öte yandan Beşiktaş'ın, oyuncuyla ilgilendiği haberleri İngiliz basınında da yazılmaya başladı.

    Beşiktaşta ‘Javier Hernandez bitiyor’ iddiası

    Chicharito, geçen yıl Bayer Leverkusen'den 18 milyon euro'ya West Ham'a gitmişti.

    Beşiktaşta ‘Javier Hernandez bitiyor’ iddiası
    Beşiktaşta ‘Javier Hernandez bitiyor’ iddiası
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