Beşiktaş'ta ibre Guti'ye döndü!

Sezon sonunda A Milli Takım'ın başına geçecek olan Güneş'in boşluğunu doldurmak için yerli-yabancı bir çok ismi masaya yatıran siyah-beyazlı yönetim, sadece yeni sezon için değil; Güneş'in milli takıma erken geçiş yapma ihtimaline karşın bu sezon sonuna kadar takımın başında kimin olacağına da karar vermeye çalışıyor.



