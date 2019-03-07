Beşiktaş'ta ibre Guti'ye döndü!

Sezon sonunda görevinden ayrılacak olan Şenol Güneş'in erken veda etmesi ihtimalini düşünen yönetim, takımı mayıs sonuna kadar Guti'ye emanet edecek.
7 Mart 2019 Perşembe 07:44
Güncelleme: 07.03.2019 07:44
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Beşiktaş'ta haraketli günler yaşanıyor... Bir yandan şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi umutlarını son haftaya kadar taşımayı hedefleyen siyah-beyazlılar, diğer yandan da teknik direktörlük görevine kimi getireceği konusunda ortak bir karar almak için uğraşıyor.
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Sezon sonunda A Milli Takım'ın başına geçecek olan Güneş'in boşluğunu doldurmak için yerli-yabancı bir çok ismi masaya yatıran siyah-beyazlı yönetim, sadece yeni sezon için değil; Güneş'in milli takıma erken geçiş yapma ihtimaline karşın bu sezon sonuna kadar takımın başında kimin olacağına da karar vermeye çalışıyor.
YENİ HOCA YENİ SEZONDA Teknik direktör Şenol Güneş'in bugün yapacağı basın toplantısı bu konuda belirleyici rol üstlenecek.Daha önce 'Sezonu Şenol Güneş hocamızla tamamlayacağız' açıklamasını yapan yönetim, tecrübeli hocanın görevden ayrılma ihtimalini de göz önünde bulundurarak alternatifler üzerine de çalışıyor.