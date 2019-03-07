Beşiktaş'ta ibre Guti'ye döndü! - Fotomaç
07 Mart 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş'ta ibre Guti'ye döndü!

Beşiktaş'ta ibre Guti'ye döndü!

Sezon sonunda görevinden ayrılacak olan Şenol Güneş'in erken veda etmesi ihtimalini düşünen yönetim, takımı mayıs sonuna kadar Guti'ye emanet edecek.
7 Mart 2019 Perşembe 07:44 Güncelleme: 07.03.2019 07:44
Beşiktaş'ta ibre Guti'ye döndü!

Beşiktaş'ta haraketli günler yaşanıyor... Bir yandan şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi umutlarını son haftaya kadar taşımayı hedefleyen siyah-beyazlılar, diğer yandan da teknik direktörlük görevine kimi getireceği konusunda ortak bir karar almak için uğraşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta ibre Guti'ye döndü!

Sezon sonunda A Milli Takım'ın başına geçecek olan Güneş'in boşluğunu doldurmak için yerli-yabancı bir çok ismi masaya yatıran siyah-beyazlı yönetim, sadece yeni sezon için değil; Güneş'in milli takıma erken geçiş yapma ihtimaline karşın bu sezon sonuna kadar takımın başında kimin olacağına da karar vermeye çalışıyor.

Beşiktaş'ta ibre Guti'ye döndü!

YENİ HOCA YENİ SEZONDA
Teknik direktör Şenol Güneş'in bugün yapacağı basın toplantısı bu konuda belirleyici rol üstlenecek.Daha önce 'Sezonu Şenol Güneş hocamızla tamamlayacağız' açıklamasını yapan yönetim, tecrübeli hocanın görevden ayrılma ihtimalini de göz önünde bulundurarak alternatifler üzerine de çalışıyor.

Beşiktaş'ta ibre Guti'ye döndü!

LUCESCU'DAN ŞENOL GÜNEŞ İTİRAFI! HABERİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Beşiktaş'ta ibre Guti'ye döndü!

Bu isimlerin başında da yardımcı hoca Guti Hernandez geliyor. Güneş'in, görevden ayrılacağını açıklaması halinde, siyah-beyazlılar takımı yardımcı antrenör Guti'ye emanet edecek.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN