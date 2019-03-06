Lucescu'dan Şenol Güneş itirafı! - Fotomaç
06 Mart 2019, Çarşamba
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Lucescu'dan Şenol Güneş itirafı!

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Lucescu, Rumen basınına açıklamalarda bulundu. Lucescu, Şenol Güneş'in milli takımın başına nasıl getirildiğini de açıkladı.
6 Mart 2019 Çarşamba 19:37 Güncelleme: 06.03.2019 19:37
Lucescu'dan Şenol Güneş itirafı!

A Milli Takım eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Rumen basınına PRO TV'ye konuştu ve milli takımda yaşananlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Lucescu'dan Şenol Güneş itirafı!

Lucescu, Şenol Güneş'in milli takımın başına nasıl getirildiğini de sözlerine ekledi.

Lucescu'dan Şenol Güneş itirafı!

İşte deneyimli teknik adamın o açıklamaları;

Lucescu'dan Şenol Güneş itirafı!

"Sözleşmem 1 Ağustos'ta bitiyordu ve feshettik. Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski başkan yardımcılarıyla bu görüşmeleri yaptıktan sonra kararımızı verdik.

Lucescu'dan Şenol Güneş itirafı!

Sürecin başında benden Milli takımı yeniden inşa etmemi istemişlerdi. Çünkü Türkiye'de kimsenin bunu yapacak cesareti yok.

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