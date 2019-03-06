Lucescu'dan Şenol Güneş itirafı! - Fotomaç
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Lucescu'dan Şenol Güneş itirafı!
A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Lucescu, Rumen basınına açıklamalarda bulundu. Lucescu, Şenol Güneş'in milli takımın başına nasıl getirildiğini de açıkladı.
6 Mart 2019 Çarşamba 19:37
Güncelleme: 06.03.2019 19:37
A Milli Takım eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Rumen basınına PRO TV'ye konuştu ve milli takımda yaşananlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Lucescu, Şenol Güneş'in milli takımın başına nasıl getirildiğini de sözlerine ekledi.
İşte deneyimli teknik adamın o açıklamaları;
"Sözleşmem 1 Ağustos'ta bitiyordu ve feshettik. Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski başkan yardımcılarıyla bu görüşmeleri yaptıktan sonra kararımızı verdik.
Sürecin başında benden Milli takımı yeniden inşa etmemi istemişlerdi. Çünkü Türkiye'de kimsenin bunu yapacak cesareti yok.