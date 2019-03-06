Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş gündemdeki konulara dair açıklamalar yapmak üzere yarın saat 14.00'te basın toplantısı düzenleme kararı aldı.
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