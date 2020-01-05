Beşiktaş'ta flaş ayrılık! İngilizler duyurdu

Süper Lig'de zirve yarışının iddialı ekiplerinden Beşiktaş, 17. haftada Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup ederek ilk devreyi 5. olarak kapatmıştı. Üç yıl aradan sonra tekrar şampiyonluğa ulaşmak isteyen siyah-beyazlı ekipte transfer çalışmaları başladı. Transfer bütçesi yaratabilmek için önce oyuncu satması gereken Kara Kartal'da 7 isim transfer listesine koyulurken, İngiliz basını beklenmedik bir ismin ayrılığını duyurdu. İşte detaylar...
5 Ocak 2020 Pazar 21:39
Güncelleme: 05.01.2020 21:39
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Süper Lig'in ilk 8 haftasında 2 galibiyet 3 beraberlik 3 mağlubiyet alarak küme potasına kadar düşen Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığa getirilmesiyle küllerinden doğdu.
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Çebi'nin gelişinin ardından 9 karşılaşmada 7 galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, ilk devrenin sonunda 30 puanla 5. sırada yer aldı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda ise 24 Erzincanspor ile eşleşen Kara Kartal, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği rakibine rövanşta 2-0 kaybetse de turladı.
Ancak Süper Lig devi için işler Avrupa Ligi'nde pek iyi gitmedi. Braga, Wolverhampton ve SlovanBratislava ile aynı grupta yer alan Beşiktaş, 6 karşılaşmanın sonunda 3 puan elde ederek Avrupa'ya veda etti.
Beşiktaş yönetimi, ara transferde kadrosunu güçlendirmek için tüm şartları zorlama kararı aldı. TFF'nin harcama limitleri açıklamasının ardından oyuncu satmadan ya da yüksek maliyetli oyuncularını elden çıkarmadan transfer yapamayacak olan Beşiktaş'ta yönetimin eli kolu bağlandı.