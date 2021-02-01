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Beşiktaş'ta efsane üçlü yeniden! Aboubakar ve Cenk'in ardından o da geliyor

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, sezon başında eski golcüleri Aboubakar'ı kadrosuna dahil etmiş ve Kamerunlu golcü attığı gollerle takımını zirveye taşımıştı. Kara Kartal, ara transfer döneminin bitimine 1 gün kala Cenk Tosun'u da transfer ederken, İspanyol basınından flaş bir iddia daha geldi. Buna göre Beşiktaş, o eski golcüsünü de tekrar getirmek istiyor ve özlenen forvet hattını yaşatmanın planlarını yapıyor! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş'ta efsane üçlü yeniden! Aboubakar ve Cenk'in ardından o da geliyor

Beşiktaş'ta efsane üçlü dönüyor! Aboubakar ve Cenk'in ardından o da geliyor

Beşiktaş, son olarak Süper Lig'de Trabzonspor'u evinde konuk etmiş ve bordo-mavililer mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrılmıştı.

Beşiktaş'ta efsane üçlü dönüyor! Aboubakar ve Cenk'in ardından o da geliyor

Bu sonuçla siyah beyazlılar, liderlik koltuğunu ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Maçın ardından Beşiktaş, transferin son gününde sürpriz çıkışlar için düğmeye bastı.

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Beşiktaş'ta efsane üçlü dönüyor! Aboubakar ve Cenk'in ardından o da geliyor

CENK GELDİ
Kara Kartal, Trabzonspor maçının ardından Cenk Tosun'u İstanbul'a getirdi ve siyah beyazlı taraftarların hayalini kurduğu Aboubakar-Cenk tandemini yeniden oluşturdu.

Beşiktaş'ta efsane üçlü dönüyor! Aboubakar ve Cenk'in ardından o da geliyor

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Cenk Tosun'u özellikle istediği ifade edilirken, siyah beyazlılar transferin son gününde bir sürprize daha imza atmaya çok yaklaştı...

Beşiktaş'ta efsane üçlü dönüyor! Aboubakar ve Cenk'in ardından o da geliyor

Fichajes.net'te yer alan bilgilere göre Beşiktaş, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrolarını güçlendirmesiyle beraber, forvet hattına bir takviye daha yapmayı planlıyor.

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