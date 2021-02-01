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Beşiktaş'ta efsane üçlü yeniden! Aboubakar ve Cenk'in ardından o da geliyor
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, sezon başında eski golcüleri Aboubakar'ı kadrosuna dahil etmiş ve Kamerunlu golcü attığı gollerle takımını zirveye taşımıştı. Kara Kartal, ara transfer döneminin bitimine 1 gün kala Cenk Tosun'u da transfer ederken, İspanyol basınından flaş bir iddia daha geldi. Buna göre Beşiktaş, o eski golcüsünü de tekrar getirmek istiyor ve özlenen forvet hattını yaşatmanın planlarını yapıyor! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
01 Şubat 2021 Pazartesi 12:18, Güncelleme 01.02.2021 12:35
Beşiktaş'ta efsane üçlü yeniden! Aboubakar ve Cenk'in ardından o da geliyor