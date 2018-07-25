Beşiktaşta David Ospina transferi olmazsa rota Dominik Livakovic

Beşiktaş'ta David Ospina transferi olmazsa rota Dominik Livakovic
Ospina için Kolombiya basını da "Beşiktaş'a gitmek üzere" diye yazdı. Mrmic'in önerdiği Dinamo Zagreb'li Dominik Livakovic de ciddiye bindi. Pazarlıklar sürüyor
25 Temmuz 2018 Çarşamba, 00:21:13
Güncelleme: 00:21:52
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Beşiktaş'ta David Ospina transferi olmazsa rota Dominik Livakovic
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Fabri'nin sürpriz bir şekilde Fulham'a transfer olmasıyla birlikte hemen kaleci arayışlarına başlayan ve birkaç isimle temas kuran Beşiktaş'ta öncelik David Ospina olurken, kaleci antrenörü Mrmic'in önerdiği Dominik Livakovic de ağırlık kazanmaya başladı...
Beşiktaş'ta David Ospina transferi olmazsa rota Dominik Livakovic
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Son gelişmelere göre Arsenal'in Asya kampına almadığı Ospina'nın İngiliz ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Beşiktaş'ta David Ospina transferi olmazsa rota Dominik Livakovic
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29 yaşındaki Kolombiyalı eldiven için son iddia ise ülkesinden geldi.
Beşiktaş'ta David Ospina transferi olmazsa rota Dominik Livakovic
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CORDOBA HATIRLATILDI
Kolombiya'da yayın yapan AS gazetesi, 1.83 boyundaki file bekçisinin Arsenal'de 3. kaleci durumuna düştüğü için ayrılacağını belirtip "Ospina Türkiye'deki en önemli üçüncü takım olan Beşiktaş'a transfer olmak üzere" ifadesini kullandı.
Beşiktaş'ta David Ospina transferi olmazsa rota Dominik Livakovic
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Haberde ayrıca Türkiye'nin, Premier Lig'e göre Avrupa'nın 2. seviyesinde olduğunu yazan gazete, daha önce Oscar Cordoba'nın da Beşiktaş'ta forma giydiğine dikkat çekti.