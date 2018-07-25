Beşiktaşta David Ospina transferi olmazsa rota Dominik Livakovic

Beşiktaş'ta David Ospina transferi olmazsa rota Dominik Livakovic

Ospina için Kolombiya basını da "Beşiktaş'a gitmek üzere" diye yazdı. Mrmic'in önerdiği Dinamo Zagreb'li Dominik Livakovic de ciddiye bindi. Pazarlıklar sürüyor

25 Temmuz 2018 Çarşamba, 00:21:13 Güncelleme: 00:21:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





