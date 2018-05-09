Beşiktaş'ta Atiba şoku

İSTİKRAR AZALDI, HIRÇINLIĞI ARTTI

Atiba Hutchinson, istikrarını kaybettiği bu sezon geçmiş dönemlere göre daha hırçın bir görüntü de ortaya koydu. Süper Lig'deki ilk sezonunda 4 sarı kart gören Hutchinson, 2014-2015'te ise bir kırmızı kartla cezalandırıldı. 2015-2016 sezonundaki tüm lig maçlarında şans bulan Kanadalı futbolcu, kart görmeyerek başarılı bir performans sergiledi. Geçen sezon 3 sarı kart gören Hutchinson, bu sezon ise 4 sarı ve 1 kırmızı kartla cezalandırıldı.