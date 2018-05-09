Beşiktaş'ta Atiba şoku
Beşiktaş'ın geçmiş dönemlerdeki en istikrarlı oyuncusu olan Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda bu özelliğini yitirdi. Siyah-beyazlı ekibe 2013-2014'te transfer edilen ve geldiği ilk günden itibaren takımda en çok forma giyen oyunculardan biri olan 35 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş kariyerindeki en az lig maçını bu sezon oynadı.
SON 3 MAÇTA OYNAMADI
Hutchinson, bu sezon ise bir düşüş yaşadı. Ligde şu ana dek 25 maçta şans bulan tecrübeli oyuncu, sakatlığı nedeniyle takımının oynadığı son 3 lig maçında forma giyemedi. Kanadalı oyuncu, Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Kayserispor ile oynanan karşılaşmalarda kadroda yer alamadı.
İSTİKRAR AZALDI, HIRÇINLIĞI ARTTI
Atiba Hutchinson, istikrarını kaybettiği bu sezon geçmiş dönemlere göre daha hırçın bir görüntü de ortaya koydu. Süper Lig'deki ilk sezonunda 4 sarı kart gören Hutchinson, 2014-2015'te ise bir kırmızı kartla cezalandırıldı. 2015-2016 sezonundaki tüm lig maçlarında şans bulan Kanadalı futbolcu, kart görmeyerek başarılı bir performans sergiledi. Geçen sezon 3 sarı kart gören Hutchinson, bu sezon ise 4 sarı ve 1 kırmızı kartla cezalandırıldı.
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