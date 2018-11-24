Beşiktaşta Adriano şoku! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta Adriano şoku!
Süper Lig'de istediği formu bir türlü yakalayamayan Beşiktaş, Tolgay Arslan'ın kadro dışı bırakılmasından sonra bir krizle daha boğuşuyor.
24 Kasım 2018 Cumartesi, 18:23:18
Güncelleme: 18:27:46
Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş, resmi sitesinden açıkladığı 18 kişilik maç kadrosunda Adriano'ya yer vermedi.
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34 yaşındaki oyuncunun tüm hafta boyunca takımla birlikte çalıştığı ancak antrenmandan sonra ağrılarından şikayetçi olduğu aktarıldı.
Milliyet'in haberine göre; hiçbir sakatlığı bulunmayan Adriano'nun teknik direktör Şenol Güneş'in tepkisini çektiği ve kadroya alınmayarak İstanbul'da bırakıldığı belirlendi.
Brezilyalı yıldız futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı forma ile 12 maça çıkarken gol ya da asist katkısında bulunamadı.
Adriano, Beşiktaş'a 2016 yazında 2.35 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.