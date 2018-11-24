Beşiktaşta Adriano şoku! - Galeri - Fotomaç
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    Beşiktaş'ta Adriano şoku!

    Süper Lig'de istediği formu bir türlü yakalayamayan Beşiktaş, Tolgay Arslan'ın kadro dışı bırakılmasından sonra bir krizle daha boğuşuyor.
    24 Kasım 2018 Cumartesi, 18:23:18 Güncelleme: 18:27:46
    Beşiktaşta Adriano şoku!

    Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş, resmi sitesinden açıkladığı 18 kişilik maç kadrosunda Adriano'ya yer vermedi.

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    Beşiktaşta Adriano şoku!

    34 yaşındaki oyuncunun tüm hafta boyunca takımla birlikte çalıştığı ancak antrenmandan sonra ağrılarından şikayetçi olduğu aktarıldı.

    Beşiktaşta Adriano şoku!

    Milliyet'in haberine göre; hiçbir sakatlığı bulunmayan Adriano'nun teknik direktör Şenol Güneş'in tepkisini çektiği ve kadroya alınmayarak İstanbul'da bırakıldığı belirlendi.

    Beşiktaşta Adriano şoku!

    Brezilyalı yıldız futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı forma ile 12 maça çıkarken gol ya da asist katkısında bulunamadı.

    Beşiktaşta Adriano şoku!

    Adriano, Beşiktaş'a 2016 yazında 2.35 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

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