Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş karar! Başakşehir...
Süper Lig'in 5. haftasında Pazartesi günü Vodafone Stadı'nda Medipol Başakşehir ile son derecek kritik bir maçta karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı stoper konusunda flaş bir karar aldı. İşte Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın Başakşehir maçı için verdiği karar...
20 Eylül 2019 Cuma 21:50
Güncelleme: 20.09.2019 21:50
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Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı öncesi stoper krizi yaşanıyor.
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Siyah-beyazlılar sezona 3 as stoper ile başlamıştı.
Sakatlığı bulunan Enzo Roco ve kırmızı kart cezalısı Domagoj Vida'nın yanına bir isim daha eklendi.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Bratislava maçında sakatlanan Victor Ruiz oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
İspanyol futbolcunun durumu ciddi olması durumunda teknik direktör Abdullah Avcı'nın elinde A takımdan oynatacak stoper kalmayacak.