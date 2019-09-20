Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş karar! Başakşehir...

Süper Lig'in 5. haftasında Pazartesi günü Vodafone Stadı'nda Medipol Başakşehir ile son derecek kritik bir maçta karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı stoper konusunda flaş bir karar aldı. İşte Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın Başakşehir maçı için verdiği karar...