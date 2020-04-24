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Beşiktaşlı yıldızdan Balotelli müjdesi!

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta flaş bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Galatasaray'la adı anılan Mario Balotelli için girişimlere başlarken, Kevin-Prince Boateng'in bu transferde başrol oynayacağı öğrenildi. Ganalı futbolcu, Balotelli ile görüştüğünü ve İtalyan forvetin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi. İşte detaylar...

24 Nisan 2020 Cuma 06:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





