Beşiktaşlı yıldızdan Balotelli müjdesi!

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta flaş bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Galatasaray'la adı anılan Mario Balotelli için girişimlere başlarken, Kevin-Prince Boateng'in bu transferde başrol oynayacağı öğrenildi. Ganalı futbolcu, Balotelli ile görüştüğünü ve İtalyan forvetin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi. İşte detaylar...
24 Nisan 2020 Cuma 06:40
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Sezona Abdullah Avcı yönetiminde başlayan ancak kötü gidişatın ardından tecrübeli teknik adamla yollarını ayıran siyah-beyazlılar, efsane futbolcusu Sergen Yalçın'ı takımın başına getirerek yeni bir başlangıç yapmıştı.
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Siyah-beyazlılar, 47 yaşındaki teknik adamın önderliğinde yükselen bir ivme yakalasa da bitime 8 maç kala zirvenin 9 puan gerisinde yer aldı.
Kalan maçlarını kazanarak en kötü ihtimalle Avrupa kupalarına gitme planları yapan Kara Kartal'da yaz transfer dönemi için de çalışmalar hızlandı.
Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle önceliği kiralık ile bonservisi elinde olan oyunculara veren ve bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlıların Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığı Kevin-PrinceBoateng'in yönetime ilginç bir teklifte bulunduğu öğrenildi.