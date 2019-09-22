Beşiktaşlı Gökhan Gönül'den sert çıkış!

Beşiktaş'ta kaptan Gökhan Gönül kötü sonuçların ardından soyunma odasında takım arkadaşlarına uyarıda bulundu. Siyah-beyazlılarda Gazişehir yenilgisinin ardından 4-2'lik Slovan Bratislava mağlubiyetinin ardından kaptan Gökhan Gönül, takım arkadaşlarına sert çıkışta bulundu.
22 Eylül 2019 Pazar 11:09
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Siyah-beyazlıların Gazişehir'den alınan 3-2'lik yenilginin ardından Slovan Bratislava da 4-2 mağlup olması üzerine takım kaptanlarından Gökhan Gönül devreye girdi.
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Sabah'ın haberine göre; Necip Uysal ile birlikte diğer futbolculara konuşma yapan Gökhan, soyunma odasında arkadaşlarına sert uyarılarda bulundu.