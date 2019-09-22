Beşiktaşlı Gökhan Gönül'den sert çıkış! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Beşiktaşlı Gökhan Gönül'den sert çıkış!

Beşiktaş'ta kaptan Gökhan Gönül kötü sonuçların ardından soyunma odasında takım arkadaşlarına uyarıda bulundu. Siyah-beyazlılarda Gazişehir yenilgisinin ardından 4-2'lik Slovan Bratislava mağlubiyetinin ardından kaptan Gökhan Gönül, takım arkadaşlarına sert çıkışta bulundu.
22 Eylül 2019 Pazar 11:09
Beşiktaşlı Gökhan Gönül'den sert çıkış!

Siyah-beyazlıların Gazişehir'den alınan 3-2'lik yenilginin ardından Slovan Bratislava da 4-2 mağlup olması üzerine takım kaptanlarından Gökhan Gönül devreye girdi.

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Beşiktaşlı Gökhan Gönül'den sert çıkış!

Sabah'ın haberine göre; Necip Uysal ile birlikte diğer futbolculara konuşma yapan Gökhan, soyunma odasında arkadaşlarına sert uyarılarda bulundu.

Beşiktaşlı Gökhan Gönül'den sert çıkış!

Tecrübeli oyuncu, "Herkes kendine gelsin, burası Beşiktaş. Sahaya ruhunuzu koymanız gerekiyor.

Beşiktaşlı Gökhan Gönül'den sert çıkış!

Bu sonuçların açıklaması yok, bize yakışmadı. Sahada mücadeleyi bırakmamamız gerekirken oyundan kopuyoruz.

Beşiktaşlı Gökhan Gönül'den sert çıkış!

Bratislava maçının telafisi var ama Başakşehir'in yok. O yüzden kendinizi toparlayın, bu formaya yakışacak şekilde oynayın" ifadelerini kullandı.

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