Beşiktaşlı Adriano için Japonyadan resmi teklif geldi - Galeri - Fotomaç
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Beşiktaşlı Adriano için Japonya'dan resmi teklif geldi

    Vissel Kobe sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Adriano'nun menajeriyle görüştü...

    5 Kasım 2018 Pazartesi, 00:36:00 Güncelleme: 00:36:07
    Beşiktaşlı Adriano için Japonyadan resmi teklif geldi

    Son iki sezonda birçok önemli oyuncu ile yollarını ayırmak zorunda kalan Beşiktaş'ta şimdi de Adriano tehlikesi yaşanıyor...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaşlı Adriano için Japonyadan resmi teklif geldi

    Sezon sonunda Siyah-Beyazlılar'la sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı yıldıza Vissel Kobe resmi teklif yaptı.

    Beşiktaşlı Adriano için Japonyadan resmi teklif geldi

    Japon kulübünün yetkililerinin Adriano'nun menajeriyle temasa geçtiği belirtiliyor.

    Beşiktaşlı Adriano için Japonyadan resmi teklif geldi

    Tecrübeli futbolcunun, kadrosunda Podolski ve Iniesta gibi yıldızları barındılan Kobe'ye gitmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

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    Beşiktaşlı Adriano için Japonyadan resmi teklif geldi
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