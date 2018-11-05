Beşiktaşlı Adriano için Japonyadan resmi teklif geldi - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaşlı Adriano için Japonya'dan resmi teklif geldi
Vissel Kobe sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Adriano'nun menajeriyle görüştü...
5 Kasım 2018 Pazartesi, 00:36:00
Güncelleme: 00:36:07
Son iki sezonda birçok önemli oyuncu ile yollarını ayırmak zorunda kalan Beşiktaş'ta şimdi de Adriano tehlikesi yaşanıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezon sonunda Siyah-Beyazlılar'la sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı yıldıza Vissel Kobe resmi teklif yaptı.
Japon kulübünün yetkililerinin Adriano'nun menajeriyle temasa geçtiği belirtiliyor.
Tecrübeli futbolcunun, kadrosunda Podolski ve Iniesta gibi yıldızları barındılan Kobe'ye gitmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.
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