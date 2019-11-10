Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Avcı'dan sürpriz karar - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Avcı'dan sürpriz karar

Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Avcı'dan sürpriz karar

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Ligde üst üste iki maçını kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Braga deplasmanından mağlubiyetle döndü. Ligdeki çıkışını sürdürmek isteyen Kartal, bu karşılaşmaya mutlak 3 puan hedefi ile çıkıyor. İşte Beşiktaş - Denizlispor maçı öncesi yaşanan gelişmeler, öne çıkan istatistikler, sakat futbolcuların durumu ve Beşiktaş'ın 11'i...
10 Kasım 2019 Pazar 15:43 Güncelleme: 10.11.2019 18:01
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Avcı'dan sürpriz karar

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Avcı'dan sürpriz karar

Vodafone Park'ta saat 19:00'da başlayacak müsabakayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Avcı'dan sürpriz karar

Son 2 haftada Galatasaray ve Antalyaspor'u mağlup eden Beşiktaş'ın 15 puanı var.

Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Avcı'dan sürpriz karar

İyi başlangıcını sürdüremeyen Yukatel Denizlispor'un ise 11 puanı bulunuyor.

Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Avcı'dan sürpriz karar

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Süper Lig'de Denizlispor ile karşılaştığı 38 maçın sadece dördünü kaybeden Beşiktaş (26G 8B), rakibine karşı son sekiz maçında sahadan galip ayrıldı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN