Beşiktaşa sürpriz Portekizli! - Galeri - Fotomaç
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Beşiktaş'a sürpriz Portekizli!

Beşiktaş, kulübünde kadro dışı bırakılan Portekizli forvet için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
27 Kasım 2018 Salı, 23:28:22 Güncelleme: 07:52:58
Beşiktaşa sürpriz Portekizli!

Siyah-beyazlılar ara transfer dönemi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Beşiktaşa sürpriz Portekizli!

Cenk Tosun ve Negredo'nun gitmesinin ardından gol yollarında sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Ocak ayından uygun fiyatlı bir golcüyü renklerine katmak istiyor.

Beşiktaşa sürpriz Portekizli!

Bu konuda resmi adımlar atılmaya devam ediyor.

Beşiktaşa sürpriz Portekizli!

Beşiktaş yönetimi, Norwich'te kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki Portekizli oyuncu Nelson Oliveira için ilk temas kuruldu.

Beşiktaşa sürpriz Portekizli!

Championship'te yer alan İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.

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