Beşiktaşa sürpriz Portekizli! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'a sürpriz Portekizli!
Beşiktaş, kulübünde kadro dışı bırakılan Portekizli forvet için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
27 Kasım 2018 Salı, 23:28:22
Güncelleme: 07:52:58
Siyah-beyazlılar ara transfer dönemi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Cenk Tosun ve Negredo'nun gitmesinin ardından gol yollarında sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Ocak ayından uygun fiyatlı bir golcüyü renklerine katmak istiyor.
Bu konuda resmi adımlar atılmaya devam ediyor.
Beşiktaş yönetimi, Norwich'te kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki Portekizli oyuncu Nelson Oliveira için ilk temas kuruldu.
Championship'te yer alan İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.