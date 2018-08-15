Beşiktaşa kaleci transferinde Napoli engeli! - Galeri - Fotomaç
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Beşiktaş'a kaleci transferinde Napoli engeli!

    15 Ağustos 2018 Çarşamba, 15:06:23 Güncelleme: 15:40:54
    Beşiktaş'a kaleci transferinde Napoli engeli!
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    • 6
    Beşiktaşa kaleci transferinde Napoli engeli!

    Fabri'nin İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham'ın yolunu tutmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş ile ismi anılan file bekçilerinin neredeyse tamamının Napoli tarafından da transfer edilmek istendiği ortaya çıktı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş'a kaleci transferinde Napoli engeli!
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    • 6
    Beşiktaşa kaleci transferinde Napoli engeli!

    Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda; "Ospina transferi için Arsenal ile görüşmeleri sürdürüyoruz. Bu transferi muhtemelen gerçekleştireceğiz. Ancak anlaşamazsak Ochoa, Mignolet veya Tataruşanu isimlerinden birine yöneleceğiz." ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş'a kaleci transferinde Napoli engeli!
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    • 6
    Beşiktaşa kaleci transferinde Napoli engeli!

    Ospina, Ochoa, Mignolet, Tataruşanu isimlerinin tamamı geride bıraktığımız günler içinde hem Dünya hem de Türk basını tarafından Beşiktaş'a yazılmıştı.

    Beşiktaş'a kaleci transferinde Napoli engeli!
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    • 6
    Beşiktaşa kaleci transferinde Napoli engeli!

    Adı geçen file bekçileri için verilen transfer yarışının galibinin kim olacağı hem Beşiktaş hem de Napoli taraftarları tarafından merakla bekleniyor.

    Beşiktaş'a kaleci transferinde Napoli engeli!
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    • 6
    Beşiktaşa kaleci transferinde Napoli engeli!
    Beşiktaş'a kaleci transferinde Napoli engeli!
    • 6
    • 6
    Beşiktaşa kaleci transferinde Napoli engeli!
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