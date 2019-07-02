Beşiktaş Tyler Boyd için geri sayımda

Beşiktaş, geçen sezon Ankaragücü'nde top koşturan Boyd'un transferi için girişimlere devam ediyor. Genç yıldızla el sıkışan siyah-beyazlılar, Guimaraes'le büyük ölçüde anlaştı. Boyd 1 hafta içinde resmi imzayı atacak.
2 Temmuz 2019 Salı 07:51
Güncelleme: 02.07.2019 07:51
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Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk transferi için geri sayıma geçildi. Babel'in gitmesinin ardından, Ricardo Quaresma ve Lens'in de durumlarının belirsizliği sebebiyle önceliğini kanat bölgesine veren siyah-beyazlılar, Tyler Boyd ile her konuda anlaşmaya vardı.
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Boyd ile el sıkışan Kara Kartallar, bonservis bedeli ve ödeme planları için temaslarını sürdürüyor.
Başarılı oyuncunun kulübü Vitoria Guimaraes ile bonservis konusunda büyük ölçüde anlaşmaya varan yönetim, gelecek hafta sözleşme detaylarını tamamlayıp Boyd'u kadroya dahil edecek. 24 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli Portekiz temsilcisine taksitlerle ödenecek.
1 MİLYON EURO ÖDENECEK Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde kiralık oynayan 24 yaşındaki ABD'li oyuncu için bir süredir Guimaraes'li yetkililerle kıran kırana pazarlığı giren siyah-beyazlıların, bu transferi 1 milyon euro'ya bitirmeyi planladığı öğrenildi.
ABD'li futbolcunun en geç 1 hafta içerisinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. ABD Milli Takımı'yla Gold Cup 2019'da mücadele eden Boyd'a "Beşiktaş'a gelmek istiyor musun?" diye direkt olarak soran Avcı'nın, "Daha önce Beşiktaş'a karşı oynamış ve ne kadar muazzam bir camia olduğunu söylemiştim.