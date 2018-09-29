Beşiktaş Pellenin peşinde! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş Pelle'nin peşinde!
Devre arasında iyi bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Pelle'yi transfer edecek.
29 Eylül 2018 Cumartesi, 11:20:30
Güncelleme: 12:35:45
Beşiktaş Pelle'nin peşinde!
Golcülerinden istediği verimi alamayan Beşiktaş, devre arası için şimdiden harekete geçti.
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Beşiktaş Pelle'nin peşinde!
Negredo'nun ayrılmasının ardından Larin ilk 11'de şans bulmasına rağmen istenilen performansı sergileyemedi.
Beşiktaş Pelle'nin peşinde!
Şenol Güneş'in bu durum sonrası golcü transferi için rapor verdiği ortaya çıktı.
Beşiktaş Pelle'nin peşinde!
HEDEFTE ÇİN VAR!
Beşiktaş, Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig ekiplerinde Shandong Luneng forması giyen İtalyan golcü Graziano Pelle için devreye girdi.
Beşiktaş Pelle'nin peşinde!
Pelle için Şenol Güneş'in onayını alan transfer komitesi deneyimli futbolcu ile ön protokol imzalamak için temasa geçti.