Beşiktaş Pellenin peşinde! - Galeri - Fotomaç
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Beşiktaş Pelle'nin peşinde!

    Devre arasında iyi bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Pelle'yi transfer edecek.

    29 Eylül 2018 Cumartesi, 11:20:30 Güncelleme: 12:35:45
    Beşiktaş Pelle'nin peşinde!
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    Beşiktaş Pellenin peşinde!

    Golcülerinden istediği verimi alamayan Beşiktaş, devre arası için şimdiden harekete geçti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş Pelle'nin peşinde!
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    Beşiktaş Pellenin peşinde!

    Negredo'nun ayrılmasının ardından Larin ilk 11'de şans bulmasına rağmen istenilen performansı sergileyemedi.

    Beşiktaş Pelle'nin peşinde!
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    Beşiktaş Pellenin peşinde!

    Şenol Güneş'in bu durum sonrası golcü transferi için rapor verdiği ortaya çıktı.

    Beşiktaş Pelle'nin peşinde!
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    Beşiktaş Pellenin peşinde!

    HEDEFTE ÇİN VAR!

    Beşiktaş, Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig ekiplerinde Shandong Luneng forması giyen İtalyan golcü Graziano Pelle için devreye girdi.

    Beşiktaş Pelle'nin peşinde!
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    Beşiktaş Pellenin peşinde!

    Pelle için Şenol Güneş'in onayını alan transfer komitesi deneyimli futbolcu ile ön protokol imzalamak için temasa geçti.

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