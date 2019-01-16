Beşiktaş Jorge Carrascal'ı istiyor! - Fotomaç
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Beşiktaş Jorge Carrascal'ı istiyor!
Arjantin basını, Karpaty Lviv'de oynayan ve oyun tarzıyla 'Kolombiyalı Neymar' lakabıyla anılan Jorge Carrascal'ın Beşiktaş'a önerildiğini yazdı.
16 Ocak 2019 Çarşamba 00:06
Güncelleme: 16.01.2019 07:55
Ara transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosuna genç futbolcular katmak isteyen Beşiktaş için Arjantin'den sürpriz bir öneri geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Arjantin basınının haberine göre Ukrayna Ligi'nde Karpaty Lviv takımında oynayan 20 yaşındaki Kolombiyalı 10 numara Jorge Carrascal, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.
Oyun tarzı nedeniyle "Kolombiyalı Neymar" olarak adlandırılan genç futbolcu için Ukrayna'dan Shakthar Donetsk, Dinamo Kiev, Almanya ve Fransa'dan da takımların beklemede olduğu belirtildi.
Genç futbolcunun bonservis değerinin ise 4 milyon Euro olduğu ifade edildi.
SEZON BAŞINDA DA LİSTEDEYDİ
İki sezon önce Kolombiya ekiplerinden Millonarios'tan Sevilla'nın B takımına transfer olan Jorge Carrascal, geçen sezon 2 milyon euroya Karpaty'e transfer olmuştu.