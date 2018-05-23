Beşiktaş formasıyla poz verdi
Dokali Libya'nın gerçek adı Al Dokali Al Sayed. 24 yaşındaki Al Dokali Al Sayed Libya doğumlu. 2013/2015 yıllarında El Jaish takımlarında forma giyen Dokali Libya (Al Dokali Al Sayed) 2 yıl Al Wakrah takımında forma giydikten sonra yine Katar'ın Al Rayyan takımına transfer oldu. Al Dokali Al Sayed'in kariyerinde 1 Katar Kupası şampiyonluğu bulunuyor.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.