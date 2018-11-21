Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü - Galeri - Fotomaç
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
    21 Kasım 2018 Çarşamba, 17:29:32 Güncelleme: 17:39:32
    Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

    6 OYUNCU İDMANA KATILMADI
    Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürerken, antrenmana milli takımlarda olan; Vida, Pepe, Babel, Medel, Roco ve Güven katılmadı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

    KONDİSYON VE TAKTİK ÇALIŞTILAR
    Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başlarken, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı ile devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan 3 takımlı turnuva maçlarıyla ise sona erdi.

    Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Öte yandan, U-21 Takımı'ndan Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve U-19 Akademi Takımı'ndan Rıdvan Yılmaz siyah-beyazlı ekibin antrenmanında yer aldılar.

    Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın saat 14.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

    Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
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