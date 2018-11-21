Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

KONDİSYON VE TAKTİK ÇALIŞTILAR

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başlarken, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı ile devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan 3 takımlı turnuva maçlarıyla ise sona erdi.