Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
21 Kasım 2018 Çarşamba, 17:29:32
Güncelleme: 17:39:32
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6 OYUNCU İDMANA KATILMADI Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürerken, antrenmana milli takımlarda olan; Vida, Pepe, Babel, Medel, Roco ve Güven katılmadı.
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KONDİSYON VE TAKTİK ÇALIŞTILAR Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başlarken, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı ile devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan 3 takımlı turnuva maçlarıyla ise sona erdi.
Öte yandan, U-21 Takımı'ndan Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve U-19 Akademi Takımı'ndan Rıdvan Yılmaz siyah-beyazlı ekibin antrenmanında yer aldılar.
Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın saat 14.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.