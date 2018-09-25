Babelin golünde topun hızı belli oldu! Pieroya göre... - Galeri - Fotomaç
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Babel'in golünde topun hızı belli oldu! Piero'ya göre...
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, siyah-beyazlıları sırtlamaya devam ediyor. Sezona gol yollarında oldukça etkili başlayan Babel, Sarpsborg maçından sonra Fenerbahçe maçında da ağları sarstı.
25 Eylül 2018 Salı, 10:24:16
Güncelleme: 10:25:56
Babel'in golünde topun hızı belli oldu! Piero'ya göre...
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, siyah-beyazlıları sırtlamaya devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Babel'in golünde topun hızı belli oldu! Piero'ya göre...
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, siyah-beyazlıları sırtlamaya devam ediyor. Sezona gol yollarında oldukça etkili başlayan Babel, Sarpsborg maçından sonra Fenerbahçe maçında da ağları sarstı.
Babel'in golünde topun hızı belli oldu! Piero'ya göre...
Süper Lig'deki 6. maçında dördüncü golünü atan Babel, UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 maçta 2 gole imza attı.
Babel'in golünde topun hızı belli oldu! Piero'ya göre...
Süper Lig'de ise 6 maçta 4 gol atan Babel, Akhisarspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarını boş geçmemişti.
Babel'in golünde topun hızı belli oldu! Piero'ya göre...
Babel'in tüm gollerini ayakla atması dikkat çeken bir başka detay oldu. Yıldız oyuncu Fenerbahçe deplasmanında da ceza sahası dışından harika bir gole imza attı.