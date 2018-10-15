Babelden veda sinyali! - Galeri - Fotomaç
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Babel'den veda sinyali!
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı sezon başında transferinin gerçekleşmediği Flamengo için, "Bana göre Brezilya'daki en büyük kulüp. Bir gün oraya gidebilirim" dedi
15 Ekim 2018 Pazartesi, 09:12:58
Güncelleme: 09:17:29
Hollanda'nın, Almanya'yı 3-0 yendiği Uluslar Ligi maçındaki performansıyla Almanlar'dan alkış alan Beşiktaşlı Ryan Babel, karşılaşma sonrası transferiyle ilgili konuştu.
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İşte Babel'in ülkesi basınına yaptığı transfer açıklamlarının satır başları;
"SEZON BAŞI GÖRÜŞTÜM"
"Flamengo'nun sezon başı kulübümle görüştüğünü biliyorum. Bazı nedenlerden transfer gerçekleşmedi."
"Şu anda Beşiktaş için oynuyorum ve kulübüme saygı duymak zorundayım. 2 yıl önce Brezilya'yı ziyaret ettim ve çok memnun kaldım."
"Şu anda Beşiktaş için oynuyorum ve kulübüme saygı duymak zorundayım. 2 yıl önce Brezilya'yı ziyaret ettim ve çok memnun kaldım."