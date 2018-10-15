Babelden veda sinyali! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Babel'den veda sinyali!

    Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı sezon başında transferinin gerçekleşmediği Flamengo için, "Bana göre Brezilya'daki en büyük kulüp. Bir gün oraya gidebilirim" dedi
    15 Ekim 2018 Pazartesi, 09:12:58 Güncelleme: 09:17:29
    Babelden veda sinyali!

    Hollanda'nın, Almanya'yı 3-0 yendiği Uluslar Ligi maçındaki performansıyla Almanlar'dan alkış alan Beşiktaşlı Ryan Babel, karşılaşma sonrası transferiyle ilgili konuştu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Babelden veda sinyali!

    İşte Babel'in ülkesi basınına yaptığı transfer açıklamlarının satır başları;

    Babelden veda sinyali!

    "SEZON BAŞI GÖRÜŞTÜM"

    "Flamengo'nun sezon başı kulübümle görüştüğünü biliyorum. Bazı nedenlerden transfer gerçekleşmedi."

    Babelden veda sinyali!

    "Şu anda Beşiktaş için oynuyorum ve kulübüme saygı duymak zorundayım. 2 yıl önce Brezilya'yı ziyaret ettim ve çok memnun kaldım."

    Babelden veda sinyali!

    "Şu anda Beşiktaş için oynuyorum ve kulübüme saygı duymak zorundayım. 2 yıl önce Brezilya'yı ziyaret ettim ve çok memnun kaldım."

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN