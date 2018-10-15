Babelden veda sinyali!

Babel'den veda sinyali!

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı sezon başında transferinin gerçekleşmediği Flamengo için, "Bana göre Brezilya'daki en büyük kulüp. Bir gün oraya gidebilirim" dedi



15 Ekim 2018 Pazartesi, 09:12:58 Güncelleme: 09:17:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





