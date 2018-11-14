Babel bedavaya gidiyor - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    Babel bedavaya gidiyor

    Fiorentina, Hollandalı'yı sezon sonunda bonservis bedelsiz alacak
    14 Kasım 2018 Çarşamba, 01:18:47 Güncelleme: 07:58:47
    Babel bedavaya gidiyor

    Siyah-beyazlı kulüp, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel'le henüz anlaşma sağlayamazken, İtalyan basınında iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Babel bedavaya gidiyor

    Corriere dello Sport'un haberine göre, bir süredir Hollandalı yıldızla ilgilenen Fiorentina bu transferi yaz döneminde gerçekleştirmeyi planlıyor.

    Babel bedavaya gidiyor

    Bunun nedeni ise Mor Menekşelerin, Ryan Babel'i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istemesi…

    Babel bedavaya gidiyor

    Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz hafta içinde, "Menajerim kulüple görüşüyor. Uzun süredir sessizce bekliyorum…

    Babel bedavaya gidiyor

    Ne olacağını ben de bilmiyorum" diyerek sitemkâr bir açıklamada bulunmuştu

    Babel bedavaya gidiyor
    Babel bedavaya gidiyor
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN