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Babel bedavaya gidiyor
Fiorentina, Hollandalı'yı sezon sonunda bonservis bedelsiz alacak
14 Kasım 2018 Çarşamba, 01:18:47
Güncelleme: 07:58:47
Siyah-beyazlı kulüp, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel'le henüz anlaşma sağlayamazken, İtalyan basınında iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
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Corriere dello Sport'un haberine göre, bir süredir Hollandalı yıldızla ilgilenen Fiorentina bu transferi yaz döneminde gerçekleştirmeyi planlıyor.
Bunun nedeni ise Mor Menekşelerin, Ryan Babel'i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istemesi…
Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz hafta içinde, "Menajerim kulüple görüşüyor. Uzun süredir sessizce bekliyorum…
Ne olacağını ben de bilmiyorum" diyerek sitemkâr bir açıklamada bulunmuştu