Avcı'dan flaş stoper kararı! İşte Beşiktaş'ın Başakşehir 11'i

Beşiktaş'ta eksik çok ve rakip Başakşehir... Tek hedef ise 3 puanı almak. Avrupa ve ligdeki kötü sonuçları unutturmak. Siyah-beyazlılarda Abdullah Avcı'yı en çok düşündüren konu defans hattının kurgusuydu. Deneyimli teknik adam Başakşehir karşısında sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte Beşiktaş'ın Başakşehir 11'i

23 Eylül 2019 Pazartesi 07:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





