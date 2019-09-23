Avcı'dan flaş stoper kararı! İşte Beşiktaş'ın Başakşehir 11'i

Beşiktaş'ta eksik çok ve rakip Başakşehir... Tek hedef ise 3 puanı almak. Avrupa ve ligdeki kötü sonuçları unutturmak. Siyah-beyazlılarda Abdullah Avcı'yı en çok düşündüren konu defans hattının kurgusuydu. Deneyimli teknik adam Başakşehir karşısında sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte Beşiktaş'ın Başakşehir 11'i
23 Eylül 2019 Pazartesi 07:53
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Ligdeve Avrupa'da ağır yaralar alan Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında bugün sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
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Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da birer galibiyet ve beraberlik ile ikişer mağlubiyet sonucunda dörder puan topladı.
Lige son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya da 4-2 yenilen siyah-beyazlı takım, taraftarı önünde oynayacağı müsabakayı kazanarak çıkışa geçmeye çalışacak.
AVCI İLK KEZ RAKİP OLDU Beşıktaş'ta kırmızı kart cezalıları Elneny ve Domagoj Vida ile sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ve Enzo Roco karşılaşmada forma giyemeyecek.