Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş karar! Burak Yılmaz...

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Beşiktaş ve Fenerbahçe'de derbi öncesi kılıçlar çekildi... Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kötü günleri geride bırakarak oynadığı son 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, bu seriyi Fenerbahçe derbisiyle taçlandırmanın peşinde... Camia açısından oldukça büyük önem taşıdan bu derbi öncesinde Abdullah Avcı'nın kritik bir planı var... İşte o detay!

9 Aralık 2019 Pazartesi 17:50 Güncelleme: 09.12.2019 17:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





