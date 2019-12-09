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Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş karar! Burak Yılmaz...
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Beşiktaş ve Fenerbahçe'de derbi öncesi kılıçlar çekildi... Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kötü günleri geride bırakarak oynadığı son 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, bu seriyi Fenerbahçe derbisiyle taçlandırmanın peşinde... Camia açısından oldukça büyük önem taşıdan bu derbi öncesinde Abdullah Avcı'nın kritik bir planı var... İşte o detay!
9 Aralık 2019 Pazartesi 17:50
Güncelleme: 09.12.2019 17:50
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Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde siyah-beyazlı cephede kritik planlar hakim...
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Teknik direktör Abdullah Avcı, 2 hafta öncesinde ezeli rakibinin alt etme planlarına başladı...
Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden Kara Kartal, bu hususta hummalı bir çalışma yürütüyor..
Kadıköy gibi zorlu bir deplasmandan mutlak galibiyetle dönmek isteyen Abdullah Avcı ve futbolcular, kart sınırında olan isimler için stratejisini belirledi...
Siyah-beyazlıların ligin 15. haftasında evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde Avcı, önemli bir ismi takımdan kesmeyi planlıyor...