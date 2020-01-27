Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öleceğini yıllar önce tweet atmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Amerikan ve dünya basketbolunun efsane isimlerinden Kobe Bryant, gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybetti. Tüm dünyayı şoke eden ve derinden sarsan bu olay sonrası her kesimden başsağlığı mesajları yağdı. Sosyal medyada ise herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir kullanıcının 2012 yılında attığı iddia edilen tweet, gündeme adeta bomba gibi düştü. Gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı.