Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öleceğini yıllar önce tweet atmıştı! Gerçek ortaya çıktı - Son dakika Basketbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
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Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öleceğini yıllar önce tweet atmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Amerikan ve dünya basketbolunun efsane isimlerinden Kobe Bryant, gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybetti. Tüm dünyayı şoke eden ve derinden sarsan bu olay sonrası her kesimden başsağlığı mesajları yağdı. Sosyal medyada ise herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir kullanıcının 2012 yılında attığı iddia edilen tweet, gündeme adeta bomba gibi düştü. Gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı.

27 Ocak 2020 Pazartesi 10:35
Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öleceğini yıllar önce tweet atmıştı! Gerçek ortaya çıktı

NBA tarihinin efsane basketbolcusu Kobe Bryant geçirdiği bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. TMZ tarafından son dakika olarak geçilen bilgi kısa süre içerisinde Los Angeles Polis Departmanı tarafından doğrulandı. LAPD, yaşanılan helikopter kazasında kurtulan kimsenin olmadığını açıkladı.

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Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öleceğini yıllar önce tweet atmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Dünyanın dört bir yanından Kobe Bryant'ın ölümü ile ilgili paylaşımlar gelirken, 2012 yılında atılan bir tweet herkesi şoke etti. 'dotNoso' isimli bir kullanıcı 2012 yılında attığı tweette dünyaca ünlü basketbolcunun bir helikopter kazasında hayatını kaybedeceğini yazmıştı. Gerçek sonradan ortaya çıktı. İşte o detay...

Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öleceğini yıllar önce tweet atmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Los Angeles Times'ın haberine göre ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Calabasas şehri üzerinde seyreden helikopter sisli hava durumu nedeniyle kaza yaptı ve bu kazanın ardından helikopter alev aldı.

Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öleceğini yıllar önce tweet atmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Kazanın 10.00 sularında gerçekleştiği belirtilen haberde Sikorsky S-76 helikopterde beş kişinin bulunduğu ve kurtulanın olmadığı belirtildi. Bu husus Los Angeles Polis Departmanı tarafından da doğrulandı. Öte yandan bir Twitter kullanıcısının 2012 yılında attığı öne sürülen tweet herkesi şoka uğrattı.

Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öleceğini yıllar önce tweet atmıştı! Gerçek ortaya çıktı

"dotNoso" isimli bir kullanıcının "Kobe Bryant, bir helikopter kazasında hayatını kaybedecek" şeklindeki paylaşımını görenler gözlerine inanamadı.

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