Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öleceğini yıllar önce tweet atmıştı! Gerçek ortaya çıktı
Amerikan ve dünya basketbolunun efsane isimlerinden Kobe Bryant, gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybetti. Tüm dünyayı şoke eden ve derinden sarsan bu olay sonrası her kesimden başsağlığı mesajları yağdı. Sosyal medyada ise herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir kullanıcının 2012 yılında attığı iddia edilen tweet, gündeme adeta bomba gibi düştü. Gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı.
Dünyanın dört bir yanından Kobe Bryant'ın ölümü ile ilgili paylaşımlar gelirken, 2012 yılında atılan bir tweet herkesi şoke etti. 'dotNoso' isimli bir kullanıcı 2012 yılında attığı tweette dünyaca ünlü basketbolcunun bir helikopter kazasında hayatını kaybedeceğini yazmıştı. Gerçek sonradan ortaya çıktı. İşte o detay...
Kazanın 10.00 sularında gerçekleştiği belirtilen haberde Sikorsky S-76 helikopterde beş kişinin bulunduğu ve kurtulanın olmadığı belirtildi. Bu husus Los Angeles Polis Departmanı tarafından da doğrulandı. Öte yandan bir Twitter kullanıcısının 2012 yılında attığı öne sürülen tweet herkesi şoka uğrattı.