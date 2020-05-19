Haberler Galeri Efsane basketbolcu Michael Jordan'la ilgili korkunç şüphe!

Efsane basketbolcu Michael Jordan'la ilgili korkunç şüphe!

Chicago Bulls ve NBA efsanesi Michael Jordan'ın hayatını anlatan belgesel, corona virüsü nedeniyle karantina da olan vatandaşımız tarafından da beğeniyle takip ediliyordu. En çok izlenenler arasına giren belgeselde Michael Jordan görüntüsü olay oldu. Efsane ismin görüntüsü büyük bir şüpheyi de beraberinde getirdi. İşte detaylar...

19 Mayıs 2020 Salı 19:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





