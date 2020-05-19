Efsane basketbolcu Michael Jordan'la ilgili korkunç şüphe! - Son dakika Basketbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Efsane basketbolcu Michael Jordan'la ilgili korkunç şüphe!

Efsane basketbolcu Michael Jordan'la ilgili korkunç şüphe!

Chicago Bulls ve NBA efsanesi Michael Jordan'ın hayatını anlatan belgesel, corona virüsü nedeniyle karantina da olan vatandaşımız tarafından da beğeniyle takip ediliyordu. En çok izlenenler arasına giren belgeselde Michael Jordan görüntüsü olay oldu. Efsane ismin görüntüsü büyük bir şüpheyi de beraberinde getirdi. İşte detaylar...
19 Mayıs 2020 Salı 19:07
Efsane basketbolcu Michael Jordan'la ilgili korkunç şüphe!

Chicago Bulls ve NBA'in efsane ismi Michael Jordan'ın hayatını konu alan "The Last Dance" belgeseliyle yeniden dünya gündemine oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Efsane basketbolcu Michael Jordan'la ilgili korkunç şüphe!

10 bölümden oluşan belgesel corona virüsü günlerinde Türkiye'de de en çok izlenenler arasına girdi. Belgeselin her bölümü 5 milyondan fazla izlenerek dünyanın en popüler belgeseli konumuna ulaştı.

Efsane basketbolcu Michael Jordan'la ilgili korkunç şüphe!

Belgeselden kazanacağı 4 milyon doların tamamını hayır işlerine adayacağını açıklayan Jordan, bu kez farklı bir haberle ortaya çıktı.

Efsane basketbolcu Michael Jordan'la ilgili korkunç şüphe!

GÖZLERİNİN AKI NEDEN SARI?

Efsane ismin belgeselde gözlerinin neden sarı göründüğüne dair çarpıcı fikirler ortaya atıldı.

Efsane basketbolcu Michael Jordan'la ilgili korkunç şüphe!

Jordan'ın gözleri son yirmi yılın çoğunda böyle görünüyordu, ancak bazıları bunun sarılıktan kaynaklanabileceğine inanıyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA