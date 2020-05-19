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Efsane basketbolcu Michael Jordan'la ilgili korkunç şüphe!
Chicago Bulls ve NBA efsanesi Michael Jordan'ın hayatını anlatan belgesel, corona virüsü nedeniyle karantina da olan vatandaşımız tarafından da beğeniyle takip ediliyordu. En çok izlenenler arasına giren belgeselde Michael Jordan görüntüsü olay oldu. Efsane ismin görüntüsü büyük bir şüpheyi de beraberinde getirdi. İşte detaylar...
19 Mayıs 2020 Salı 19:07
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Chicago Bulls ve NBA'in efsane ismi Michael Jordan'ın hayatını konu alan "The Last Dance" belgeseliyle yeniden dünya gündemine oturdu.
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10 bölümden oluşan belgesel corona virüsü günlerinde Türkiye'de de en çok izlenenler arasına girdi. Belgeselin her bölümü 5 milyondan fazla izlenerek dünyanın en popüler belgeseli konumuna ulaştı.
Belgeselden kazanacağı 4 milyon doların tamamını hayır işlerine adayacağını açıklayan Jordan, bu kez farklı bir haberle ortaya çıktı.
GÖZLERİNİN AKI NEDEN SARI?
Efsane ismin belgeselde gözlerinin neden sarı göründüğüne dair çarpıcı fikirler ortaya atıldı.
Jordan'ın gözleri son yirmi yılın çoğunda böyle görünüyordu, ancak bazıları bunun sarılıktan kaynaklanabileceğine inanıyor.