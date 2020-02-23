Tyson Fury'den sansasyonel galibiyet! Wilder'ı dağıttı - Son dakika Galeri Anasayfa haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Şubat 2020, Pazar
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Tyson Fury'den sansasyonel galibiyet! Wilder'ı dağıttı

Dünya Boks Konseyi (WBC) şampiyonu ABD'li Deontay Wilder, unvanını korumak amacıyla eski dünya şampiyonu Büyük Britanyalı Tyson Fury ile ikinci kez karşı karşıya geldi. Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği müsabakada Fury, Wilder'ı 7. rauntta teknik nakavtla yenerek şampiyon oldu.

23 Şubat 2020 Pazar 09:13 Güncelleme: 23.02.2020 09:13
Tyson Fury'den sansasyonel galibiyet! Wilder'ı dağıttı

ABD'nin Las Vegas kentindeki MGM Grand Garden Arena'da gerçekleşen karşılaşma nefesleri kesti. ABD'li Deontay Wilder, unvanını korumak çıktığı maçta Britanyalı rakibi Tyson Fury'e mağlup oldu.

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Tyson Fury'den sansasyonel galibiyet! Wilder'ı dağıttı

İkili arasında ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'da 2018 yılında yapılan ilk karşılaşmada, Wilder, rakibini 9 ve 12. rauntta iki kez düşürmeyi başarırken, Fury ise müsabakanın büyük bölümünde rakibinden daha atak bir performans sergilemiş ve müsabaka beraberlikle sonuçlanmıştı.

Tyson Fury'den sansasyonel galibiyet! Wilder'ı dağıttı

İşte büyük heyecana sahne olan maçtan kareler...

Tyson Fury'den sansasyonel galibiyet! Wilder'ı dağıttı
Tyson Fury'den sansasyonel galibiyet! Wilder'ı dağıttı
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