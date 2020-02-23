Dünya Boks Konseyi (WBC) şampiyonu ABD'li Deontay Wilder, unvanını korumak amacıyla eski dünya şampiyonu Büyük Britanyalı Tyson Fury ile ikinci kez karşı karşıya geldi. Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği müsabakada Fury, Wilder'ı 7. rauntta teknik nakavtla yenerek şampiyon oldu.
23 Şubat 2020 Pazar 09:13
Güncelleme: 23.02.2020 09:13
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ABD'nin Las Vegas kentindeki MGM Grand Garden Arena'da gerçekleşen karşılaşma nefesleri kesti. ABD'li Deontay Wilder, unvanını korumak çıktığı maçta Britanyalı rakibi Tyson Fury'e mağlup oldu.
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İkili arasında ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'da 2018 yılında yapılan ilk karşılaşmada, Wilder, rakibini 9 ve 12. rauntta iki kez düşürmeyi başarırken, Fury ise müsabakanın büyük bölümünde rakibinden daha atak bir performans sergilemiş ve müsabaka beraberlikle sonuçlanmıştı.