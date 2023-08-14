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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2023/24 sezonu 8. hafta)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 8. haftada Pendikspor, Sivasspor'u konuk etti. Bu mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla konuk ekip Sivasspor oldu. MKE Ankaragücü ile Kayserispor arasında oynanan maçı kazanan taraf 3-0'lık skorla ev sahibi MKE Ankaragücü oldu. Günün bir başka diğer maçında RAMS Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Günün kritik maçında ise Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. İşte bu maçların ardından oluşan güncel puan durumu...