Hangi Milli takımı seçerdiniz?

A milli takımda 2020 Avrupa Şampiyonası için hazırlık dönemi başladı. Lucescu genç ve tecrübeli oyuncuların karışımı olacak bir kadro kuracağını söyledi.

Oynayan oyuncular değişti ama Milliler 2 maçta da aynı sistemle sahada yer aldı.

Peki siz Milli takımın başında olsanız mevkilere göre hangi oyuncuları tercih ederdiniz?