Hangi Milli takımı seçerdiniz?
A milli takımda 2020 Avrupa Şampiyonası için hazırlık dönemi başladı. Lucescu genç ve tecrübeli oyuncuların karışımı olacak bir kadro kuracağını söyledi.
Oynayan oyuncular değişti ama Milliler 2 maçta da aynı sistemle sahada yer aldı.
Peki siz Milli takımın başında olsanız mevkilere göre hangi oyuncuları tercih ederdiniz?
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.