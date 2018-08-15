Galatasaraydan Douglas Luiz hamlesi! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'dan Douglas Luiz hamlesi!
15 Ağustos 2018 Çarşamba, 01:15:46
Güncelleme: 01:16:00
Galatasaray'dan Douglas Luiz hamlesi!
Sürpriz bir şekilde Galatasaray'ın transfer gündemine giren Douglas Luiz konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan Douglas Luiz hamlesi!
Sarı- Kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in onay verdiği Brezilyalı orta alan oyuncusu için Manchester City'ye resmi teklif yaptı.
Galatasaray'dan Douglas Luiz hamlesi!
İngiliz kulübünün teknik patronu Pep Guardiola, "Luiz'e yine çalışma izni çıkaramadık.
Galatasaray'dan Douglas Luiz hamlesi!
Birkez daha onu kiralayacağız" açıklamasını yaptı.
Galatasaray'dan Douglas Luiz hamlesi!
KIRAN KIRANA
İki kulüp arasında kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu konusunda pazarlıklar kıran kırana devam ediyor.
(TAKVİM)