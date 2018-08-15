Galatasaraydan Douglas Luiz hamlesi! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Galatasaray'dan Douglas Luiz hamlesi!

    15 Ağustos 2018 Çarşamba, 01:15:46 Güncelleme: 01:16:00
    Galatasaray'dan Douglas Luiz hamlesi!
    • 1
    • 5
    Galatasaraydan Douglas Luiz hamlesi!

    Sürpriz bir şekilde Galatasaray'ın transfer gündemine giren Douglas Luiz konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'dan Douglas Luiz hamlesi!
    • 2
    • 5
    Galatasaraydan Douglas Luiz hamlesi!

    Sarı- Kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in onay verdiği Brezilyalı orta alan oyuncusu için Manchester City'ye resmi teklif yaptı.

    Galatasaray'dan Douglas Luiz hamlesi!
    • 3
    • 5
    Galatasaraydan Douglas Luiz hamlesi!

    İngiliz kulübünün teknik patronu Pep Guardiola, "Luiz'e yine çalışma izni çıkaramadık.

    Galatasaray'dan Douglas Luiz hamlesi!
    • 4
    • 5
    Galatasaraydan Douglas Luiz hamlesi!

    Birkez daha onu kiralayacağız" açıklamasını yaptı.

    Galatasaray'dan Douglas Luiz hamlesi!
    • 5
    • 5
    Galatasaraydan Douglas Luiz hamlesi!

    KIRAN KIRANA

    İki kulüp arasında kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu konusunda pazarlıklar kıran kırana devam ediyor.

    (TAKVİM)

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN