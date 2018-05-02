Ergin Ataman: "İlk kez biz Final - Four oynadık"

A Milli Takım benim için çok önemliydi. Öyle bir dönemde geldim ki, çok büyük değişim yaşandı. Hidayetler, Mehmet Okurlar emekli oldu, yeni bir kadro oluşturma dönemi vardı. İlk senemde 8. olduk. Milli Takım'da da bir madalya istiyordum, ona ulaşamadım. Geçiş dönemlerinde bir anda madalyaya ulaşmak çok kolay değil. Daha sonra spekülasyonlar sonucunda bir seçim yapmak zorunda kaldım.