Ergin Ataman: "İlk kez biz Final - Four oynadık"
Önümüzde bir playoff daha var, orada da bir madalya istiyorum. Açıp da geçmişte ne yapmışım diye bakmıyorum. Hepsinde çok eğlendim, her gittiğim şehirde, takımda bir heyecan yarattım. Birçok yerde bir ilki yaşadım. Siena ile ilk kez Avrupa'da kupa yaşadık. Beşiktaş'ta ilk kez 3 kupa aldık. Galatasaray'da yine bir ilki yaşadık.
A Milli Takım benim için çok önemliydi. Öyle bir dönemde geldim ki, çok büyük değişim yaşandı. Hidayetler, Mehmet Okurlar emekli oldu, yeni bir kadro oluşturma dönemi vardı. İlk senemde 8. olduk. Milli Takım'da da bir madalya istiyordum, ona ulaşamadım. Geçiş dönemlerinde bir anda madalyaya ulaşmak çok kolay değil. Daha sonra spekülasyonlar sonucunda bir seçim yapmak zorunda kaldım.
Beşiktaş'ta özellikle 2. dönemimde Deron Williams ile başladık, Kobe Bryant'ı getiriyorduk neredeyse. Bu şaka değil. Yıldırım Demirören ile Şeref Yalçın Los Angeles'a gitti ve 3 gün görüştü. Menajeri ile konuştuk, her şey hazırdı. Son anda Kobe, lokavt bitecek, ben vazgeçtim dedi. Kobe, Durant... Hepsiyle görüşme yaptık biz.
Galatasaray basketbolunda çok büyük atılım yaptık. Oktay ile de hareketlilik başlamıştı. Biz 23 yıl sonra Türkiye şampiyonluğu, EuroLeague'de çeyrek final, EuroCup şampiyonluğu kaznadık. Avrupa'nın en iyi 10-15 kulübünün arasına soktuk Galatasaray'ı. Çok büyük bütçelerle de yapmadık. 6 milyonluk bütçe ile EuroCup'ı kazandık. Futbolda nasıl Şampiyonlar Ligi ile UEFA arasında fark varsa, orada da var ama normal bir bütçe ile bunu başarmak önemliydi. Bu sezon da aynı başarıyı Darüşşafaka gerçekleştirdi.
Galatasaray'a kırgın olmam söz konusu olamaz, ben 50 yıllık Galatasaraylıyım. Beşiktaş'ın hocasıyken de, milli takım hocasıyken de, Beşiktaş ocasıyken de bunu söyledim. Kişilerle anlaşmazlığım oldu ve yollarımız ayrıldı. Sezon içinde ayrılmadım. Sezon bitti, başka bir yönetim tarzı benimsendi ve bununla birlikte de gelinen nokta belli. Basketbol, Galatasaray Kulübü'nde bir yük gibi görünmeye başlandı. Bu benim kabul edebileceğim bir olgu değildi.
En başarılı olduğumuz dönemde bile Galatasaray basketbolu sahipsiz bırakıldı. Takımın yarısı verilen sözler yapılmadığı için çekip gitti. Kupa kazanılırken herkes orayı doldurmayı biliyor, o zaman destek verilmesi gerekiyor. Galatasaray'da çok şükür Fatih hoca geldi ve futbol takımı arkasında birleşti. Galatasaray 3 ay önce lider olmasına rağmen herkes eleştiriyordu Tudor zamanında. fatih hocanın toparlamasıyla Galatasaray şampiyonluğa doğru ilerliyor. Fatih hoca gelmeseydi bırakın şampiyon olmayı, Galatasaray 4. ya da 5. olurdu.
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