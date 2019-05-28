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Çukur sezon finalinde neler oldu? Çukur dizisinin Aliço’su yaşıyor mu?
Dün akşam Çukur 67.bölümüyle ekrana gelerek sezon finali yaptı. Heyecanın dorukta olduğu Çukur dizisinde şok üstüne şok yaşanırken gerilim dolu sahneler de izleyicileri ekrana kilitledi.
28 Mayıs 2019 Salı 09:31
Güncelleme: 28.05.2019 09:31
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Dün akşam Çukur 67.bölümüyle ekrana gelerek sezon finali yaptı. Heyecanın dorukta olduğu Çukur dizisinde şok üstüne şok yaşanırken gerilim dolu sahneler de izleyicileri ekrana kilitledi.
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Çukur son bölümde Yamaç, Yücel'i alevlerin içerisinde bırakırken ve öldüğünü zannederken Akın Koçavalı Yücel'i ölümden kurtarıyor.
Koçavalılardaki herkesi öldürerek başa geçmek isteyen Akın Koçavalı Yüce ile işbirliği yapma karşılığında ona canını bağışlıyor. Başlarda tüm bunlardan habersiz olan Yamaç ise sonrasında büyük bir şok yaşıyor.
Çukur sezon finalindeki diğer bir şok ise Aliço'nun yaşadığı oluyor. Bunu henüz kimse bilmese de bir villanın bahçesinde çorba içerken görülen Aliço dönmek istese de buna izin verilmiyor.
Çukur sezon finali sahnesinde ise Koçavalılardaki kadınlara karşı Yamaç ya da İdris'in canı istendiği için baba oğul birbirine silah doğrultmak zorunda kalıyor.