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Başkan Erdoğan şampiyon Rıza Kayaalp'i böyle izledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde milli güreşçi Rıza Kayaalp ile Kübalı Oscar Pino Hinds arasındaki müsabakayı izledi. Erdoğan, rakibini yenerek altın madalya kazanan ve dört kez grekoromen stilde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk güreşçi olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti. İşte Rıza Kayaalp'in zafer gününden ve Başkan Erdoğan'ın Rıza Kayaalp'in maçını izlediği o anlardan kareler...
17 Eylül 2019 Salı 17:39 Güncelleme: 17.09.2019 18:17
Başkan Erdoğan şampiyon Rıza Kayaalp'i böyle izledi

Başkent Nur Sultan'daki şampiyonanın dördüncü gününde milli güreşçi Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds ile karşılaştı.

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Başkan Erdoğan şampiyon Rıza Kayaalp'i böyle izledi

Barys Arena'daki günün son müsabakasında Kübalı güreşçiyi 3-1 mağlup eden Rıza, altın madalya kazandı.

Başkan Erdoğan şampiyon Rıza Kayaalp'i böyle izledi

2020 Tokyo Olimpiyatları'na da kota alan Rıza, Küba asıllı Şilili dünya üçüncüsü Yasmani Acosta Fernandez ile Çinli Lingzhe Meng'i 4-0 yenerek çeyrek finale çıkmıştı.

Başkan Erdoğan şampiyon Rıza Kayaalp'i böyle izledi

Milli güreşçi, çeyrek finalde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 5-1, yarı finalde ise Alman Eduard Popp'u 4-1 yenmişti.

Başkan Erdoğan şampiyon Rıza Kayaalp'i böyle izledi

Başkan Erdoğan, Milli güreşçimizin rakibini yenerek şampiyon olduğu bu maçı böyle izledi.

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