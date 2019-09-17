Başkan Erdoğan şampiyon Rıza Kayaalp'i böyle izledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde milli güreşçi Rıza Kayaalp ile Kübalı Oscar Pino Hinds arasındaki müsabakayı izledi. Erdoğan, rakibini yenerek altın madalya kazanan ve dört kez grekoromen stilde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk güreşçi olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti. İşte Rıza Kayaalp'in zafer gününden ve Başkan Erdoğan'ın Rıza Kayaalp'in maçını izlediği o anlardan kareler...

17 Eylül 2019 Salı 17:39 Güncelleme: 17.09.2019 18:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





