Galatasaray'da hedef çifte kupa! İşte Okan Buruk'un ilk 11 kararı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk edeceği Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni yenerek çifte kupa hedefi yolunda önemli bir adım atmak istiyor. İşte Teknik Direktör Okan Buruk'un ilk 11 kararı... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 06:50
Aslan daha önce 1962- 1963, 1972-1973, 1992-1993, 1998-1999, 1999-2000, 2014-2015, 2018-2019 ve 2024-2025 sezonlarında hem ligi hem de kupayı kaldırmayı başardı. Bu hafta hem lig hem de kupa açısından sarı- kırmızılılar için büyük bir önem taşıyor.
CİMBOM 5'TE 5 YAPTI
İki takım, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, son maçlarda G.Saray'ın üstünlüğü göze çarpıyor. Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği ile oynadığı son 5 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Cimbom bunlara bir yenisini daha eklemek istiyor.
BURUK'TAN DERBİ ÖNLEMİ
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, G.Birliği maçı öncesinde takımda bazı isimleri dinlendirecek. Başarılı çalıştırıcı, hafta sonunda oynanacak olan zorlu F.Bahçe derbisini düşünerek bazı isimleri kulübeye çekecek. Uğurcan, Barış, Sane, Sanchez ve Abdülkerim gibi isimler derbi için dinlendirilecek.
KUPADA 10 MAÇTIR FİRE VERMİYOR
G.Saray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 10 maçta yenilmedi. Son şampiyon G.Saray, 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilmişti. Bundan sonra sahaya çıktığı 10 maçın 8'sini kazandı, 2 kez berabere kaldı.
ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda mücadelenin son taktik çalışmasını gerçekleştiren Galatasaray, maç saatini beklemeye başladı.
İŞTE MÜCADELENİN MUHTEMEL 11'LERİ
GALATASARAY: GÜNAY, BOEY, SINGO, KAAN, EREN, LEMINA, NHAGA, SANE, YUNUS, LANG, ICARDI
NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ: VELHO, FIRATCAN, THALISSON, GOUTAS, HANOUSEK, BASHIRU, GÖKTAN, METEHAN, KOITA, TONGYA, NIANG
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
