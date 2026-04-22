Galatasaray'da hedef çifte kupa! İşte Okan Buruk'un ilk 11 kararı

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk edeceği Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni yenerek çifte kupa hedefi yolunda önemli bir adım atmak istiyor. İşte Teknik Direktör Okan Buruk'un ilk 11 kararı... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'de geçen yılın iki kupalı şampiyonu G.Saray, bu sezon da aynı başarısını tekrarlamak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankara temsilcisi Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk etmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de olduğu gibi rakibini bir kez daha devirmek istiyor.

Kazanması durumunda adını yarı finale yazdıracak olan Okan Buruk'un öğrencileri rakibini bekleyecek. Samsunspor-Trabzonspor mücadelesinin galibi, G.Saray-G.Birliği kazananı ile yarı finalde eşleşecek.

8 KEZ DUBLE YAPTI

Gençlerbirliği ile bu sezon karşı karşıya geldiği iki karşılaşmadan da üstünlükle ayrılan Galatasaray, rakibini bir kez daha devirmek istiyor. Bu sezona kadar sarı-kırmızılılar tarihinde 8 kez sezonu çifte kupa ile tamamladı.

Aslan daha önce 1962- 1963, 1972-1973, 1992-1993, 1998-1999, 1999-2000, 2014-2015, 2018-2019 ve 2024-2025 sezonlarında hem ligi hem de kupayı kaldırmayı başardı. Bu hafta hem lig hem de kupa açısından sarı- kırmızılılar için büyük bir önem taşıyor.

CİMBOM 5'TE 5 YAPTI

İki takım, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, son maçlarda G.Saray'ın üstünlüğü göze çarpıyor. Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği ile oynadığı son 5 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Cimbom bunlara bir yenisini daha eklemek istiyor.

BURUK'TAN DERBİ ÖNLEMİ

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, G.Birliği maçı öncesinde takımda bazı isimleri dinlendirecek. Başarılı çalıştırıcı, hafta sonunda oynanacak olan zorlu F.Bahçe derbisini düşünerek bazı isimleri kulübeye çekecek. Uğurcan, Barış, Sane, Sanchez ve Abdülkerim gibi isimler derbi için dinlendirilecek.

KUPADA 10 MAÇTIR FİRE VERMİYOR

G.Saray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 10 maçta yenilmedi. Son şampiyon G.Saray, 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilmişti. Bundan sonra sahaya çıktığı 10 maçın 8'sini kazandı, 2 kez berabere kaldı.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda mücadelenin son taktik çalışmasını gerçekleştiren Galatasaray, maç saatini beklemeye başladı.

İŞTE MÜCADELENİN MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: GÜNAY, BOEY, SINGO, KAAN, EREN, LEMINA, NHAGA, SANE, YUNUS, LANG, ICARDI

NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ: VELHO, FIRATCAN, THALISSON, GOUTAS, HANOUSEK, BASHIRU, GÖKTAN, METEHAN, KOITA, TONGYA, NIANG

