Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Ugarte harekatı

Ugarte harekatı

Manchester United'ın gözden çıkardığı Manuel Ugarte için G.Saray yazın bir teklif yapacak. CaughtOffside’ın haberine göre sarı-kırmızılılar oyuncuya 4 milyon euro yıllık ücret ödeyecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 06:50
Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışan G.Saray, önceliğini orta sahaya vermiş durumda. Rotasını İngiltere'ye çeviren sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın Uruguaylı yıldızı Manuel Ugarte'yi transfer etmeye çalışıyor. CaughtOffside'ın haberine göre, Manchester United'ın elden çıkarmaya hazırlandığı Manuel Ugarte'yi isteyen takımlar arasında G.Saray yer alıyor. İngiliz ekibinin yaklaşık 40 milyon euro seviyesinde bir beklenti içerisinde bulunduğu ifade edildi.

MAAŞINI KARŞILAYACAK

Bunun üzerine G.Saray da oyuncuya olan ilgisini yeniledi ve Manchester United'da yeterince forma şansı bulamayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna forma garantisi verecek. Hem Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden hem de forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Manuel Ugarte'nin de bu öneriye sıcak baktığı iddia edildi. Haberde ayrıca yıllık 4 milyon euro kazanan Ugarte'ye aynı maaşı sağlamakta mahsur görmeyen sarı-kırmızılılar, oyucu ile anlaşma konusunda kendisine güveniyor.

TORREİRA KEFİL

Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira da vatandaşı Manuel Ugarte'ye kefil oldu. Kariyerinde 35 kez milli takım forması giyen başarılı futbolcunun Türkiye'de ve G.Saray'da çok başarılı olacağına inandığını yönetime ileten Torreira, gerekirse transferde rol oynayabileceğini belirtti.

ÖNCELİK KİRALAMA

G.SARAY yönetimi Ugarte'yi devre arasında denediği gibi yine kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışacak. Başarılı futbolcunun göstereceği performansa göre satın almak isteyen sarı-kırmızılılar, zorunlu olmayan bir opsiyonla transferi noktalamaya çalışacak. İngiliz ekibinin yazın bu öneriye nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.

Galatasaray'da yeni kriz! Icardi...
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Önce keleşler inecek sonra yasa gelecek! PKK ağırdan alınca Öcalan İmralı'dan zılgıtı çekti: "Yerler hala boşaltılmadı mı?"
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Asensio gelişmesi!
Al-Ittihad'dan En-Nesyri kararı!
