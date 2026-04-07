Ugarte harekatı

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışan G.Saray, önceliğini orta sahaya vermiş durumda. Rotasını İngiltere'ye çeviren sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın Uruguaylı yıldızı Manuel Ugarte'yi transfer etmeye çalışıyor. CaughtOffside'ın haberine göre, Manchester United'ın elden çıkarmaya hazırlandığı Manuel Ugarte'yi isteyen takımlar arasında G.Saray yer alıyor. İngiliz ekibinin yaklaşık 40 milyon euro seviyesinde bir beklenti içerisinde bulunduğu ifade edildi.

MAAŞINI KARŞILAYACAK

Bunun üzerine G.Saray da oyuncuya olan ilgisini yeniledi ve Manchester United'da yeterince forma şansı bulamayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna forma garantisi verecek. Hem Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden hem de forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Manuel Ugarte'nin de bu öneriye sıcak baktığı iddia edildi. Haberde ayrıca yıllık 4 milyon euro kazanan Ugarte'ye aynı maaşı sağlamakta mahsur görmeyen sarı-kırmızılılar, oyucu ile anlaşma konusunda kendisine güveniyor.

TORREİRA KEFİL

Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira da vatandaşı Manuel Ugarte'ye kefil oldu. Kariyerinde 35 kez milli takım forması giyen başarılı futbolcunun Türkiye'de ve G.Saray'da çok başarılı olacağına inandığını yönetime ileten Torreira, gerekirse transferde rol oynayabileceğini belirtti.

ÖNCELİK KİRALAMA

G.SARAY yönetimi Ugarte'yi devre arasında denediği gibi yine kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışacak. Başarılı futbolcunun göstereceği performansa göre satın almak isteyen sarı-kırmızılılar, zorunlu olmayan bir opsiyonla transferi noktalamaya çalışacak. İngiliz ekibinin yazın bu öneriye nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.